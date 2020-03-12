【荷里活首位】湯漢斯與妻子同確診新冠肺炎

新冠肺炎肆虐全球，奧斯卡影帝荷里活著名影星湯漢斯（Tom Hanks）於社交網站表示確診，身處澳洲的他與妻子麗達韋遜（Rita Wilson）經測試後呈陽性：「大家好！我和太太身在澳洲，我們都出現身體不適，感到有點累就像得了感冒，身體亦有疼痛，而太太感到有一些寒意及輕微發燒。為正確處理這情況，我們已經進行了新冠狀病毒測試，結果是呈陽性的。」最後他表示會跟足醫療指引接受測試及隔離觀察，會在社交網持續更新他們的情況。

原定於澳洲拍攝新戲的湯漢斯，現階段所有工作將會暫停，而電影公司就有主要演員確診一事發聲明：「公司成員的健康和安全始終是最重要的，我們正在採取預防措施來保護旗下所有工入作人員。」

現年63歲的美國男星湯漢斯主演無數名作，包括《阿甘正傳》（Forrest Gump）、《太陽神13號》（Apollo 13）、《雷霆救兵》（Saving Private Ryan）、《綠里奇蹟》（Green Mile）、《劫後重生》（Cast Away）、《達文西密碼》（The da Vinci Code）等。他曾獲兩屆奧斯卡最佳男主角獎及3屆金球獎影帝，曾憑《費城故事》及《阿甘正傳》奪兩屆金球獎劇情組影男主角及奧斯卡最佳男主角。再憑《劫後重生》奪金球獎劇情組最佳男主角。