荷里活大亨判23年　有悔意但指審訊不公

荷里活大亨Harvey Weinstein因三級強姦與一級不法性襲擊被重判23年，他於判刑前聲稱自己有悔意：「我對大家好有悔意。我對所有女人都好有悔意。」但他堅稱指控並不公平：「我諗男人都畀呢件案搞到好困惑……成千上萬嘅男人同女人都覺得冇咗正當審訊程序，我為呢個國家感到擔心。呢個唔係美國應該有嘅氣氛。」他繼而承認曾對兩任前妻不忠，向她們道歉，又表示：「如果我可以重新嚟過，我會更著重子女同家庭，而唔係電影。」

受害人之一Jessica Mann於判刑前形容Harvey有像公牛般的體型與力量，阻止她逃走：「我希望陪審團可以諗吓，我身體無法反應時嗰種恐怖，我要忍受佢嘅陰莖，畀佢肆意強姦，佢想喺我身體入面玩幾耐都得。我但願自己被強姦時有能力反抗。」她又透露，Harvey曾恐嚇要找黑幫，用經典的棒打方式打死她當時患癌的父親。

另一受害人Miriam Haley則談到自2006年於紐約寓所被Harvey性侵後，過去多年一直非常大壓力，每天都在恐懼與徬徨中渡過，擔心被Harvey報復。

審訊完結後，指控Harvey Weinstein的女性在庭外挽著手臂，歡呼大叫：「正義！」