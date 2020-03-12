另一半出軌傷透心　愛情兩難可以點揀？

名模周汶錡老公啜女斷正，正印周汶錡避而不答似為二人感情鋪後路，既無人前大吵大鬧擘面，之後更冇喺社交網單打暗寸情已逝，雖然未知二人婚姻何去何從，不過其實圈中曾有不少對另一半不忠嘅藝人，去到尾依然得到愛的支持，獲對方原諒！

彭順 李心潔

導演彭順與李心潔2010年結婚，惜2014年被拍得背着太太公然同𡃁模李悅彤（Liddy）偷食，拖手、錫嘴、攬腰、搭膊樣樣齊，即使全城轟動有相有片，最後李心潔都係決定同彭順聯合發出聲明，表示兩人不會離婚。

練海棠 伍詠薇

伍詠薇老公練海棠2016年被拍得同34D神秘少女車上相聚兩粒鐘，事件爆出後，伍詠薇指自己都有不足之處，最後唔止原諒老公，更代為向大眾道歉，即使之後多次提及事件，佢都依然強調「冇隻眼開隻眼閉」。

陶喆 江佩蓉

2015年，台灣歌手陶喆同大陸奀星楊子晴嘅情慾對話截圖被爆出，更被拍到兩人在酒店出入嘅相，當時佢同老婆江佩蓉結婚不足一年，出軌行為被各界鬧爆，最終陶喆跪低向大家道歉，老婆也亦擇原諒，不過佢喺道歉記者會上嘅「Powerpoint解話法」就令人印象深刻。

魏駿傑 張利華

現年52歲的魏駿傑當年娶年輕廿載嘅老婆張利華，惜婚後張利華曾傳與金牌單車手鄧宏業出軌，到依家仍未跟對方斷交，今年更同時被發現與老外在車廂啜爆兼密室纏綿，「綠帽」一再戴，魏駿傑終死心，決與女兒相依為命，而張利華亦火速走佬，搬去市值4,000萬的豪宅避風頭。