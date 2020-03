湯漢斯澳洲確診　漫威《尚氣》梁朝偉有危機

荷里活男星湯漢斯(Tom Hanks)夫婦於澳洲拍戲期間,證實確診從中國武漢爆發擴散的新冠肺炎病毒,澳洲疫情嚴重,令同樣於澳洲拍攝的漫威(Marvel)超級英雄片《尚氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)置身危機,飾演奸角的梁朝偉正於澳洲開工,令影迷十分擔心!

首套華人擔正的《尚氣》,早前已因澳洲山火延期拍攝,不過飾演「尚氣」的劉思慕、梁朝偉與Awkwafina等現於澳洲進行拍攝,暫時未知會否有新安排。劉思慕早前於社交網站Instagram,上載自己戴著口罩防疫的自拍照。

另一套受到波及的漫威電影,是將於4月於澳洲開鏡的《雷神奇俠4》(Thor: Love and Thunder)。由澳洲男星基斯漢斯禾夫(Chris Hemsworth)主演的《雷神4》,今次加入前任DC超級英雄「蝙蝠俠」基斯頓比爾(Christian Bale)擔任奸角,更會有《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy )成員如Chris Pratt的「星爵」加盟助陣,由Taika Waititi執導,陣容強大,現在卻有有機會延期!