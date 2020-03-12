湯漢斯澳洲確診　漫威《尚氣》梁朝偉有危機

荷里活男星湯漢斯（Tom Hanks）夫婦於澳洲拍戲期間，證實確診從中國武漢爆發擴散的新冠肺炎病毒，澳洲疫情嚴重，令同樣於澳洲拍攝的漫威（Marvel）超級英雄片《尚氣》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）置身危機，飾演奸角的梁朝偉正於澳洲開工，令影迷十分擔心！

首套華人擔正的《尚氣》，早前已因澳洲山火延期拍攝，不過飾演「尚氣」的劉思慕、梁朝偉與Awkwafina等現於澳洲進行拍攝，暫時未知會否有新安排。劉思慕早前於社交網站Instagram，上載自己戴著口罩防疫的自拍照。

另一套受到波及的漫威電影，是將於4月於澳洲開鏡的《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）。由澳洲男星基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）主演的《雷神4》，今次加入前任DC超級英雄「蝙蝠俠」基斯頓比爾（Christian Bale）擔任奸角，更會有《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy ）成員如Chris Pratt的「星爵」加盟助陣，由Taika Waititi執導，陣容強大，現在卻有有機會延期！