難忘惡劣天氣中拍《李屍2》　朱智勛坐SUV避喪屍？

韓星朱智勛、柳承龍、裴斗娜及金成圭主演的Netflix古裝喪屍劇《李屍朝鮮》第二季將於明日全球公開，四位主角、導演朴仁濟、監製金成勳及編劇金恩熙最近接受香港傳媒訪問，大談拍攝時遇到的困難和趣事。

朱智勛在劇中飾演世子，經歷很多考驗，感情起伏亦很大，當問到他有否很難走出角色時，他就講笑道：「我大概花了0.2秒去走出角色，其實當時我亦要拍另一部作品，所以結束《李》後，很快便脫離世子的角色。」而他與金成圭有劇中有不少動作場面，兩人就表示事前有接受訓練，拍攝當日亦會再進行綵排，而在《李》中經常使用火槍的金成圭就表示因為自己是陸軍出身，所以不需要特別受訓，更自爆命中率很高：「以前試過在20發滿分中，中了19發。」

談到拍攝的驚險趣事時，金成圭就指劇中自己和喪屍都不少跳躍場面，因要在寒冷天氣下，曾經感到擔心，幸好最後亦安全地完成拍攝，朱智勛則表示《李》的拍攝時間長達6個月，所以要跨越兩個季節：「有時本來要在很寒冷或很平靜的天氣下拍攝，但當天天氣卻特別熱，或是遇上雷雨，面部可能會出油，所以化妝和服裝的功勞亦非常大。」

至於裴斗娜在劇中飾演醫女，問她覺得做打女與醫女哪個最難？她就指兩個角色都有難度：「我手腳不太協調，所以做打女亦有困難的地方，每天要花四五小時去記熟走位，但拍打戲時就不用特別講究演技，但醫女就會有比較多內心戲，要多觀察和多學習。」問到各演員最喜歡角色中的哪種特質時，朱智勛就表示很滿意自己的世子角色：「世子是高高在上的人，大家都要服從他，所以我覺得很好。」裴斗娜則認為醫女即使遇到混亂的情況，亦能夠很冷靜沉着，覺得這一點很有魅力。

劇中有不少與喪屍追逐的場面，問到如在現實中遇到喪屍，會用甚麼方法對付？飾演大奸角趙學柱的柳承龍就表示會喪跑逃走，朱智勛則搞笑地說：「因為是在現化背景遇上喪屍，我會馬上坐上SUV車（運動型多用途車）極速逃走。」而柳承龍預告第二季的劇情會比第一季更有深度，四人亦多謝大家喜愛《李》，又祝香港觀眾身體健康。

而導演朴仁濟是在第二季才加入，他指因為是第一次拍喪屍劇集，所以有主動請教金成勳導演，朴仁濟又自爆是看香港電影長大：「像我這個年紀的導演，小時候都有看香港電影，例如《英雄本色》和成龍演的電影，港產片在亞洲有一定影響力，希望韓國電影也能有好的發展。」談到《李》第一季除了在亞洲受歡迎外，亦深受海外觀眾喜愛，金成勳坦言沒有想到會有那麼大回響，他又感謝香港觀眾對《李》的愛戴，並指明白大家對結局十分好奇，但希望大家從第一季開始看，不要直接跳到結局，又祝大家身體健康，一起克服新冠肺炎。

至於編劇金恩熙就預告新一季除了會多了宮廷鬥爭的劇情，亦會繼續有不少喪屍出現的場面，假如說第一季的主題是人性的飢餓和慾望，第二季的主題便會是皇室的血統與貪慾，問到劇中飾演永信的金成圭為何從來沒有提過自己的名字？金恩熙就賣關子說：「永信其實不是他的真名，他的真名會在之後出現。」她又預告看過第二季，大家便會知道朱智勛真正的敵人是誰。