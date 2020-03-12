隔離坐出肚腩　陳柏宇被老婆投訴太肥

歌手陳柏宇（Jason）今日到電台宣傳新歌《本能寺》，更謂因疫情肆虐，留家抗疫時學會了彈結他版：「係同事鼓勵我去彈，不過仲未可以邊彈邊唱，仲有3成出錯率。」

未知是否自我隔離太耐，Jason指老婆投訴他太肥：「佢話我係偶像派歌手要減肥，我就同佢講我係實力派！但依家啲褲唔啱着，個Pat Pat又豐滿咗，仲有個大肚腩。（冇得出去做Gym？）冇做好耐，由上年7、8月開始冇做，之後就任食唔嬲，搞到中年發福齋肥肚腩。（荷包都肥埋？）荷包乾身！疫情都有影響工作。（多咗時間陪囡囡。）可以嘅話係想兩樣兼備。」續謂為減肥重新再入Gym Room，做好防疫措施，勤洗手、唔捽眼耳口鼻。

想追多個女

講到日前孖老婆去澳洲再度蜜月，Jason笑言是寓工作於娛樂：「係去拍嘢。（荷里活男星Tom Hanks自爆感染新冠肺炎。）好彩走咗，但未走都好難見到佢，當地疫情唔算嚴重，都冇乜人戴口罩，危機意識唔高，加上我哋係去小島唔高密度。（你哋有冇戴？）畀佢哋感染咗冇戴，都係勤洗手、注意衞生。」有趁今次旅程乘機造人？他抵死笑謂：「有都唔話你知！不過的確係有計劃追多個，老婆鍾意仔，但我想要多個女、前世情人，女仔嗲人係合理啲！」