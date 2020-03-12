疫境倫敦開騷　容祖兒望粉絲百毒不侵

天后容祖兒剛剛於倫敦殿堂級劇院The London Palladium完成其世界巡迴演唱會，是次歐洲巡迴各地，祖兒表示其實很緊張，因為不少國家也受到疫情影響，家人及朋友也擔心她的健康，慶幸所到之處，荷蘭、倫敦等地，均未受到很嚴重威脅，與團隊在排除萬難之下終於在安全又開心之下完成，沒有令歌迷失望。

祖兒表示以往出埠都有帶埋媽咪，但今次就沒有，因為媽咪大病初癒，身體抵抗力不太好，所以留在香港不出門最為安全，她說：「媽咪都冇話好擔心我，佢知道公司同事會照顧我嘛，佢剩係叫我加油。有啲人都問我，呢排冒咁大風險飛來飛去驚唔驚？‬我少少緊張咁啦，又唔係好驚，自己有做足保護措施。咁多海外歌迷咁錫我，佢哋期待咗好耐，我唔想令大家失望，自己可以咪盡力去做。希望大家睇完騷，個個都開心人人都百毒不侵。又希望疫情可以快一點過去，咁又好快再有機會再同大家見面。」‬

London Eye留影

今次世界各地歌迷都有跟着祖兒飛去歐洲捧場，見歌迷遠道而來，祖兒都好錫歌迷，約齊這班長途飛來的歌迷一同於倫敦London Eye前影大合照留念，令歌迷十分開心，她說：「佢哋咁遠都站站跟，平日做完騷又好少機會同到佢哋傾偈，咁難得所以就約大家一齊打個卡留念。」

此外，祖兒又在倫敦去踩單車，她說：「喺荷蘭已經好想踩，但冇人肯陪我，時間又唔係好配合到。去到倫敦踩咗一陣算係完個心願，不過踩唔到半個鐘已經走啦，因為好凍，着唔夠衫，隻手直情凍到僵晒，驚自己冷親會影響演出 ‬。」‬

同麥當娜同級

入行二十周年，祖兒已經同麥當娜同級，兩人也是於倫敦的The London Palladium開騷，祖兒在巴黎時還特意去看了對方演出，她說：「我好好彩，剛好睇到佢巴黎最後一場演出，之後佢就因為疫情暫停了。我睇麥當娜時，佢扭傷咗腰骨，但係喺舞台上面，佢一樣照展示驚人強勁魄力，真係令我好佩服，佢對音樂對舞台表演個份堅持同毅力，勁到唔識形容。今次係自己二十週年巡迴可以順道睇到娜姐演唱會，畀我一個好大的精神鼓舞！希望到下一個二十年，我都有娜姐咁勁嘅魄力，繼續喺舞台發光發亮。」

據知，祖兒巴黎的巡迴演唱會，亦因為疫情影響，同麥當娜一樣臨時取消，祖兒說 ：「係呀，其實我哋每一站都好緊張，每日不停開會又開會，時時刻刻都留意住疫情發展情況，留意當地官方政府公佈，再去決定係咪可以安全開騷，一定唔會亂來。所以就算巴黎歌迷朋友話好失望，叫我哋唔好取消，我哋都冇辦法，最緊要係大家安全，唯有希望疫情快啲過去，好快可以係巴黎再見大家啦。」回香港之後，祖兒謂會先休息一會，她說：「返香港我諗我會自我隔離下先，都係留喺屋企休息唔出去少見人，保重自己身體，唔好病囉。」