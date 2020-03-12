陳慧敏Long D阿媽唔撐　全靠阿爸做救世主

歌手陳慧敏今日到電台接受森美訪問，笑言未知可會再受對方攻擊Long D戀情：「上次真係打擊到我自信心，但佢講嘢係有道理嘅，喺背後亦好照顧我，係我有我堅持，依家都冇諗咁多，世事無常、變幻才是永恆。」講到媽媽不贊成戀情，她即謂：「呢個係一個長遠嘅問題，就算我有穩定嘅工作、收入、伴侶，佢都會擔心我，基於佢好愛我，但我有同佢講我依家好開心，唔使擔心。（有嗌交？）有，都有啲激烈嘅，但有呢個經歷好好，媽媽又唔係管嘅，都有畀意見，咁依家我唔係結婚走咗去，冇咁極端，我都有交帶，現階段都係隨緣，做好自己。」爸爸亦有微言？她形容對方是救世主：「自從有新冠肺炎之後，佢同我講『開心就得』！發生呢件事，係會同家人多咗溝通，感情昇華。」

問到危地馬拉男友可有打算來香港？陳慧敏指：「佢有呢個打算。（嚟見家長？）未，啱啱先開始，係好長遠嘅事，依家仲了解嘅對方，佢都係旅行者，都想知呢個城市係點。」又謂唔想令男友有太大壓力：「佢Afford到我會好Welcome，唔想逼佢一定要嚟，Long D要好注意溝通。」