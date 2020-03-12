唇膏照塗！溫碧霞唔怕死：唔需要成日戴口罩

藝人溫碧霞（Irene）與好友胡曦文（Christy）合作推出唇膏品牌，並舉行發布會，Irene一貫性感露肩裝示人，她表示與Christy相識多年的朋友，很欣賞她的善心：「佢一直同我講好想成立慈善基金去幫助世界有需要的人，你知我都好鍾意善事，咁女仔塗唇膏好靚、好吸引同性感，好想有自己品牌好耐，今次係第一次出唇膏。（屋企收藏幾多支唇膏？）都好多，但冇數過。」Irene指今次唇膏推出4種色，全部都有Bling Bling 、橙紅色。」

信天氣回暖疫情會穩定

講到現疫情下個個都戴了口罩少塗唇膏？她說：「唔需要成日戴住，咁多人地方要戴，而呢個疫情會穩定落嚟，希望快啲過番正常人生活。」對生活可有影響？Irene竟謂：「因為我就唔係好驚死，我相信命運嘅，但會小心啲嘅，多人地方會戴，呢個世界一直都有好多病毒，而最近呢個新品種係比較嚴重係要小心，相信天氣一回暖會好好多。」可有去撲口罩？她謂：「都有足夠口罩用。」

另講到荷里活影星湯漢斯夫婦確診新型肺炎，她謂：「知呀，聽到好sad，其實聽到任何人染病都sad，希望大家都健康，所以要小心。」講到拍戲可擔心？她謂：「我唔係好驚，本身我係大膽，唔怕驚。」而她稱現不敢去意大利、日本及內地。她老公家人在美國，她稱：「佢哋都開始擔心，雖然當時美國未爆發，但佢哋都知病毒會出現，因全世界啲人都飛嚟飛去。本來之前有諗住去探佢哋，佢哋都話唔好嘞！（嗰邊超巿被掃光？）佢哋嗰邊Ok，始終地方大。」