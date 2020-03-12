男友盛讚天生女神夠溫柔　即場冧暈胡曦文

鐘錶界才女胡曦文（Christy）推出唇膏品牌「Crisathena」，並與男友羅御軒（Joseph）成立「JC Happiness Charity Foundation」並舉行發布會，兩人一齊受訪，對於籌備今次慈善活動，Christy坦言好緊張，始終疫情下大家都好多不便，但大家都好支持和畀面到來，真心很感謝。她稱：「本身呢個品牌喺外國推出手錶都幾個月，搵咗唔少名人，好似范冰冰、著名內衣品牌嘅模特兒同唔同平台做Cover，好快已經賣晒，之後就諗埋不如做唇膏兼做慈善，而我同我嘅拍檔（Joseph）就組成咗『JC Happiness Charity Foundation』去捐出善款，首次係想幫一個慈善眼科機構，每售出一支唇膏就可以幫一個患白內障嘅人重見光明，好有意義。現至少會為1000位患白內障的人回復視力。」

問到身旁男友兼工作夥伴Joseph，他都表示心情開心又感恩，終於可以同Christy籌辦這個慈善基金。問到可視Christy為女強人？他笑言：「佢內裏好溫柔，但係你哋未必有機會見到，最緊要我見到。（婚事要延期？）都要等疫情，隨心隨緣啦。」原定婚期在今年？Christy謂：「本來係嘅，咁依家考佢耐性喇。」Joseph即指她很難追，坦言：「都令我大傷元氣！但都OK頂得住。（傷咗邊？）呢啲比較私人，都OK嘅，咁佢係女神嚟，係要畀啲耐性，但都係值得嘅，佢心地好好，好有理想，好有抱負嘅一個女仔，我係非常欣賞。」Christy笑謂：「多謝喎，咁你都英俊、瀟灑、有智慧。」