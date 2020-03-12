衛蘭做gym強身健體　林二汶洗手唱生日歌

歌手林二汶和衛蘭（Janice）昨晚攜手出席Live活動，直播期間她們合唱多首歌曲，並互相唱出對方的作品。Janice表示能夠在線上平台跟歌迷有交流的機會，尤其現在整個世界都在面對這樣困難的時間，更不應該讓它阻止我們一起去享受音樂帶來的快樂。

Janice新歌《低半度》說的是一種心態，在生活上，有時候可以後退一步，享受更美的風景。她說：「唔好過分着眼自己冇嘅嘢，學習擁抱生活嘅高山與低谷。自由地做自己，不必費神向世界證明自己。就好似唱歌咁，唔一定只有飆高音，低音都有佢嘅美麗之處。」她表示現時差不多每一天都到健身室做運動，她很感激有這段時間可以學習新事物，例如最近正計劃學習視頻剪接，希望製作更多視頻跟大家分享其生活。最近她在忙於跟監製Edward Chan一起寫歌，在對方身上學到了很多關於作曲的技巧，也很享受創作的過程。而她也開始參與每一首歌曲的編曲設計，非常期待跟大家分享這些歌曲！

林二汶洗手唱生日歌

而林二汶覺得有機會可以與歌迷聚一聚，無論以怎樣的形式也覺得很開心。她笑言在平台上與大家有唱歌，雖然沒有「現場觀眾」，但已經是一件十分好的事。今次與Janice一起唱歌，感到好興奮，她特別選唱對方的《穿花蝴蝶》，大讚Janice唱得特別好。她坦言能跟Janice這個知音人合作太好了：「佢真係唱得好好，聽過佢唱完呢歌後，我甚至希望佢可以將我所有歌都唱一次。」抗疫方面，她覺得洗手真的十分重要，我們應該先了解病毒是怎樣傳播的，避免過度恐慌，要做好所有清潔措施。她說：「我依家搵緊除咗Happy Birthday以外，有冇另一首歌都係20秒，唱完就啱啱好可以洗完手嘅歌。」