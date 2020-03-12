關楚耀妹妹嫁金融男友　西班牙婚禮隨時延期

歌手關楚耀（Kelvin）胞妹關美薇（Nat）將於今年9月中與拍拖6年從事金融業的男友袁煒熙（Chester）結婚，兩人已計劃在西班牙小島馬略卡（Mallocra）舉行婚禮。Nat在社交平台更上載去年與未婚夫在巴黎拍攝的婚紗照，穿上大露背低胸婚紗的她，非常美艷性感。據知她的婚照在法國近郊的古堡Chateau de Villette取景拍攝。並親自邀當地著名女攝影師操刀，而婚紗則由上海人氣婚紗設計師Nicole加Felicia空運到當地拍攝。不過當日氣溫僅得10度，影相她就冷病了。

西班牙結婚隨時延期

面對近日歐洲多國受到新冠肺炎爆發，西班牙亦錄得逾2000多宗確診個案，令Nat都非常擔心，她回覆東網說：「係呀，今年九月喺西班牙結婚，依家都幾驚要因為疫情影響要延遲婚禮，但係大家身體健康最緊要。（喺香港會補擺喜酒？）唔會，只會有個簡單簽字儀式，屆時會同埋屋企人、好朋友食飯。」她打算待夏天先決定婚禮會否如期還是延期搞，她的婚禮大概預100人出席，主席是親友及雙方同學。

屋企冇催哥哥快啲結婚

講到她爬哥哥頭結婚，家人可有催促哥哥結婚？她笑說：「屋企人都冇催哥哥快啲結婚，可能因為係男仔嘅關係，所以都覺得要以事業為主。最緊要係佢開心，佢做咩我都會支持。」對妹妹西班牙的婚禮可能受疫情影響，Kelvin說：「多謝關心，阿妹嘅婚禮暫時都係On Schedule，當然要睇吓到時疫情係點樣，當然大家都想疫情快啲搞掂，同埋都係阿妹話事，佢想點樣或者去邊度都支持佢，最緊要佢開心得啦。」