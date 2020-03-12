曾與周汶錡老公當街啜！張羽希：佢好吸引

藝人張羽希（前名張苡澂）於2009年被影到與周汶錡尚未結婚的法籍男友Julien在當街啜爆，事隔多年，如今已是人夫的Julien再次背妻與外籍女子又攬又錫。身在香港的張羽希回覆東網坦言近年私底下與Julien甚少聯絡，只會在網上平台會打招呼，她說：「我見到佢啲囝囝好得意。」

重提當年兩人的緋聞，她說：「嗰時佢未結婚，我又單身，不過過咗去就算，冇謂提。」她指Julien為人好Gentlemen好Nice，又高大靚仔，的確吸引，對Julien再次背妻「偷食」她說：「我諗好多女仔係好鍾意佢，但始終佢依家有家庭又有小朋友，係唔應該咁樣做，要有個責任嘅。」

當年她被指係第三者勾引周汶錡男友，如今會否覺得還自己清白？她說：「清唔清白都算啦，過去咗，時間係最好嘅證明，嗰時我畀人話係第三者，我都唔想多講，費事愈描愈黑，由觀眾雪亮嘅眼睛去睇囉。」不過她寄語Julien行為上係要檢點，她說：「作為朋友，知道佢係好熱情，但佢喺行為上唔應該咁隨便，始終兩個人一齊要互相對對方好，加上佢又有小朋友，喺言行上要有責任交代番。」