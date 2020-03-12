朴敘俊《梨泰院Class》熱播！「甜夜」成打卡點

韓星朴敘俊與金多美合演的韓劇《梨泰院Class》正熱播，改編自錄得逾千萬點擊的同名人氣網絡漫畫，講述朴敘俊飾演的男主角朴世路，為報復害死其父的餐飲集團「長家」兩父子，展開長達15年復仇大計，為擊倒「長家」，一直堅守信念絕不屈服於強權下的他，於短短7年間，由梨泰院一家小酒館「甜夜」逐步發展成市值約330萬港元的公司。

朴敘俊與金多美獲讚神還原男女主角的栗子頭與金毛短髮造型外，原著漫畫家親自經營、作為漫畫原型的「甜夜」酒館更成為劇迷打卡的熱點。

朴敘俊於劇中開設的「甜夜」酒館，拍攝地位於梨泰院的一家吉鋪，因為已拍完相關情節，現時連招牌也拆除，至於作為「甜夜」原型的酒館則是由原著漫畫家Kwang Jin親自經營，英文名與劇中一樣是「Honey Night」，並於去年9月遷往梨泰院，店內擺放了漫畫角色的人形紙牌供食客集郵，還有寫上劇中經典對白：「覺得這酒如何？」的燈箱，再配上室內神秘昏暗的燈光，以及飛鏢遊戲等裝飾，滲透出濃厚的漫畫風。

而劇中與「甜夜」在梨泰院鬧市搶生意的「長家餐館」，原來拍攝店舖並非位於梨泰院，而是在弘大、具有日式居酒屋風味的餐館Manmankokoro，劇集播出後，同樣吸引不少劇迷前往朝聖及打卡！