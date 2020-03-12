父親癌病逝世！綾瀨遙搬離舊居忘記傷痛

日本雜誌《女性SEVEN》報道，34歲日本女星綾瀨遙去年11月搬離一直居住的寓所，她的親戚透露，大概是想換個環境，原來去年6月，她深愛的父親因肺癌離世，她搬離舊居，或許可以可以忘記父親長期同病魔搏鬥的艱苦日子。

據報道，父母與大她兩歲的哥哥於廣島居住，綾瀨遙與父親的感情要好，她曾在活動上表示自己的能量來源於家人，她於精疲力盡時，父親會對她說要開開心心地努力，父親節時她會傳電郵給父親，感謝他一直的支持和鼓勵。綾瀨遙的父親在廣島從事農業，曾加入當地的消防隊，身體一向不錯。但大約兩年前，她得知父親確診癌症，令她大受打擊，當時她正拍攝NHK大河劇《韋駄天~東京奧運故事~》，她守口如瓶知道此事的人不多，還非常專業演出《韋》劇，儘管拍攝忙碌，她仍會抽時間回廣島陪伴父親。

父親患病後約半年，綾瀨遙託朋友介紹，將父親轉介到東京最先進的醫院接受治療，綾瀨遙在百忙中也會抽時間陪父親到醫院，而父親每次由廣島到東京都花不少時間，接受治療期間父親常抱怨很辛苦，令綾瀨遙感到心痛不已，不時為父親祈福，經過一番努力，父親病情一度好轉，她和家人都以為奇蹟出現。但去年6月，父親的病情急轉直下，在東京醫院病逝。葬禮在廣島舉行，綾瀨遙與母親十分傷心，淚流不斷。