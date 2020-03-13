疫情致損失7位數　黎美言唔靠食老本諗計突圍

歌手黎美言（Winkie）三年前成立泰拳舞蹈學校，成功轉營更已落實衝出國際開學校，卻因為疫症全面喝停，損失七位數字，現只靠食老本繼續營運，不想坐以待斃的她，諗計於網上開班授教。

為人師表，責任龐大，Winkie開班授課，因為新冠肺炎亦停課，她說：「做老師嘅責任好大，學生肯嚟上堂，做足清潔措施，但都驚會唔會有傳染，所以都停咗。（係咪損失好多？）都係，之前有幾個海外project，有人搵我喺東南亞開學校，依家全部停晒。

損失七位數字

另外，原本傾緊幾個公司嘅企業培訓都停埋。（企業培訓係邊類型？）培訓員工與員工之間嘅合作，透露運動更加有默契，又會教佢哋減肥瘦身。因為疫情成個月喺屋企，全部嘢都停晒，加埋都損失七位數字，但好彩啲嘢只係延期咗，依家佢哋都仲話暑假會再合作。」停工零收入，但開支龐大，她說：「我都擔心，因為都有幾個員工，有啲開支都keep住要畀，所以創業好玩，但都好大壓力，好彩呢三年都做得唔錯，有賺錢可以共度時艱，應付到呢個疫情。」

開發網上教學

有危必有機，Winkie亦不可坐以待斃，她說：「疫情對我嚟講有得有失，以前做嘢只會不停衝，反而依家靜落嚟有時間去思考，開發咗新領域。」Winkie想出網上教學，救人自救，她說：「網上教學都唔係為賺錢，但呢個係一個趨勢，依家建立咗個網Zoom work out，網上直播教學生，呢個唔同拍片放上網，而係我都可以睇到學生做運動，變得更加互動，想畀大家一個鼓勵，又可以做多嘢運動，共渡難關，對抗疫情，好多媽咪湊小朋友冇時間去上堂，依家可以屋企做。」

同男友感情穩定

Winkie現主力教學，但對娛樂圈依然有團火，她謂近年娛樂圈不景氣，趁這時期向外衝，發展自己的事業，但並唔代表放棄這行業。無論行商或做娛樂圈Winkie背後都有個支持她的男人，她說：「男友好低調，我哋拍拖成五、六年，感情好穩定，我做咩佢都支持。（有冇諗住結婚？）本來都諗住結婚，因為好想生小朋友，但見依家生小朋友好大壓力，心態都有啲改變，對組織家庭好迷惘，仲未諗好。」Winkie又謂男友是生意人，所以創業上給了她不少意見，她說：「佢好成熟，好容忍我，又教我好多生意上嘅技巧，佢成日話我做得差，我知佢係想刺激我，令我變強啲。」