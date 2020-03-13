Celia K.踩入風水界　原因係病得太勁？

模特兒郭玥彤（Celia K.、前名郭穎兒）工作家庭兩邊兼顧，趣多多的她近年更踩入風水界，絕對是大忙人！Celia K.自言對玄學感興趣，早前更跟陳定幫師傅學紫微斗數 ：「我每年都有睇開紫微斗數睇運程，同埋近期自己想創業，就更加想有高人指點，加上自己有興趣就諗不如去學。」除了興趣外，更指全因有一次深刻經歷令其更深信風水：「我屋企住喺50幾樓，當初因為個景色好靚，所以就決定住呢度，點知入咗去之後，我一家只係住咗4日已經病得好勁，兩個女兩個月仲入咗2次醫院，病到停唔到，之後我即刻搵師傅睇吓點搞，因為我屋企望到少少醫院，之後佢教我擺個風水陣就鎮到大家病得冇咁密，但風水只係幫手，冇辦法解決，我哋只可以搬屋，但我睇咗起碼50間以上都仲未有一間啱。」

談到老公對她學風水有何看法，她指老公相當支持，皆因自己曾用6位數字找一間合適的屋：「嗰時我想搵一間屋旺我某一樣嘢，我睇咗40幾間屋，用咗6位數字，當時老公覺得我癲咗，所以佢寧願我用呢筆錢學仲好，同埋佢見我返嚟好開心同佢分享，佢認為最緊要我開心又學到嘢。」又指在老公眼中作為一個太太並不只是在家中湊小朋友，應該要出外擴闊視野，故老公對她做任何事都相當支持。

場地：六公館