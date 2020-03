東方日報C1：周汶錡老公偷食斷正7年婚姻危危乎

名模周汶錡(Kathy)與法籍丈夫Julien Lepeu結婚七年之際,竟爆出男方背妻偷食的消息,與外籍女子「啜爆」!得知事件後,她躁爆只拋下一句:「唔好問我!」昨日更索性閂電話「潛水」避世,而Julien的IG亦已經關閉!

45歲名模周汶錡,2012年9月與年輕三歲的法籍男友Julien Lepeu於法國南部香水古城格拉斯的Chateau Diter古堡舉行婚禮,婚後育有2子,分別為現年4歲的Jacques及2歲的Avner。Kathy不時將家庭生活照上載到社交網分享幸福,被喻為圈中的模範家庭。上月情人節,兩夫婦還在中環一間高級意大利餐廳撐枱腳慶祝,Kathy小鳥依人挨着丈夫膊頭,相當享受,但昨日竟爆出Julien背妻偷食!

茶座公然調情

日前,他被拍到在淺水灣寓所附近的深水灣沙灘茶座,與一名外籍女子短敍,態度親暱,除了深情對望,他撥弄女方秀髮時,被發現冇戴婚戒,該女亦冧爆將頭挨向其肩膊。情到濃時二人十指緊扣,男方由錫面開始,之後公然深情激吻,啜爆當場,猶如熱戀中的情侶。二人旁若無人,「歎足」一個半小時後,Julien結帳並駕車接載女伴離開。事隔兩日,Julien戴番婚戒變身慈父,帶兩子到沙灘玩樂兼用餐,但同行未見Kathy。

本月3日,傳媒追問Kathy有關丈夫啜女短敍一事,她當時躁底回應:「唔好問我!」至本月8日「三八婦女節」,Kathy似已離開香港,並在社交網上載穿白色三點式泳衣、大晒火辣Body的照片,疑作出反擊。相中她笑容燦爛,似要展示心情未受影響,並寫上:「Happy women's day to all of you(各位婦女節快樂)」、「媽媽放假」、「爸爸湊仔」字句宣示主權。

閂電話「潛水」

昨日本報聯絡Kathy,但電話已關機,其位於淺水灣的寓所外有不少傳媒守候,下午約6時,她名下一部白色七人車駛離寓所,但未見她在車內,司機直駛土瓜灣,期間不斷講電話,泊車後隨即離開。而其懷有身孕的妹妹周勵淇未有回覆;Julien的IG則已經關閉。

其實周汶錡婚後不時在社交網放閃。去年5月,Julien以七十年代造型為她搞生日派對,同年9月Kathy上載婚照發文慶祝結婚七周年紀念。今年元旦,兩夫婦到毛里裘斯迎接新一年,Kathy當時寫下「愛你愛你」。新春期間則舉家到外地滑雪享天倫樂。

更多新聞,請瀏覽東方日報網頁: