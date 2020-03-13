東方日報C1：周汶錡老公偷食斷正7年婚姻危危乎

名模周汶錡（Kathy）與法籍丈夫Julien Lepeu結婚七年之際，竟爆出男方背妻偷食的消息，與外籍女子「啜爆」！得知事件後，她躁爆只拋下一句：「唔好問我！」昨日更索性閂電話「潛水」避世，而Julien的IG亦已經關閉！

45歲名模周汶錡，2012年9月與年輕三歲的法籍男友Julien Lepeu於法國南部香水古城格拉斯的Chateau Diter古堡舉行婚禮，婚後育有2子，分別為現年4歲的Jacques及2歲的Avner。Kathy不時將家庭生活照上載到社交網分享幸福，被喻為圈中的模範家庭。上月情人節，兩夫婦還在中環一間高級意大利餐廳撐枱腳慶祝，Kathy小鳥依人挨着丈夫膊頭，相當享受，但昨日竟爆出Julien背妻偷食！

茶座公然調情

日前，他被拍到在淺水灣寓所附近的深水灣沙灘茶座，與一名外籍女子短敍，態度親暱，除了深情對望，他撥弄女方秀髮時，被發現冇戴婚戒，該女亦冧爆將頭挨向其肩膊。情到濃時二人十指緊扣，男方由錫面開始，之後公然深情激吻，啜爆當場，猶如熱戀中的情侶。二人旁若無人，「歎足」一個半小時後，Julien結帳並駕車接載女伴離開。事隔兩日，Julien戴番婚戒變身慈父，帶兩子到沙灘玩樂兼用餐，但同行未見Kathy。

本月3日，傳媒追問Kathy有關丈夫啜女短敍一事，她當時躁底回應：「唔好問我！」至本月8日「三八婦女節」，Kathy似已離開香港，並在社交網上載穿白色三點式泳衣、大晒火辣Body的照片，疑作出反擊。相中她笑容燦爛，似要展示心情未受影響，並寫上：「Happy women's day to all of you（各位婦女節快樂）」、「媽媽放假」、「爸爸湊仔」字句宣示主權。

閂電話「潛水」

昨日本報聯絡Kathy，但電話已關機，其位於淺水灣的寓所外有不少傳媒守候，下午約6時，她名下一部白色七人車駛離寓所，但未見她在車內，司機直駛土瓜灣，期間不斷講電話，泊車後隨即離開。而其懷有身孕的妹妹周勵淇未有回覆；Julien的IG則已經關閉。

其實周汶錡婚後不時在社交網放閃。去年5月，Julien以七十年代造型為她搞生日派對，同年9月Kathy上載婚照發文慶祝結婚七周年紀念。今年元旦，兩夫婦到毛里裘斯迎接新一年，Kathy當時寫下「愛你愛你」。新春期間則舉家到外地滑雪享天倫樂。

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