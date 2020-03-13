為工作冇得避　霍柔心疫境冒險赴德拍MV

近期新冠肺炎向全球蔓延，各地確診個案急增，曾經有人講過「去少陣旅行段估唔會死啫！」不過撞啱係工作就冇得避，好似女子組合B.Gs成員霍柔心（Riley），為咗第二首個人單曲《戀愛的沖擊》，焗搭飛機去德國拍MV就真係冇得揀！

Riley透露公司已經安排好出大碟嘅計劃，所以好多嘢都唔改得期：「公司預備幫我出10首單曲，儲齊就會出國語大碟，所以一延期就會影響成個計劃，（去德國時擔唔擔心中招？）開頭去到其實冇乜嘢，當地人一啲都唔緊張，拍到一半德國開始出現確診個案，流傳封關同隔離嘅訊息好混亂，都唔知真定假，我哋唯一可以做係盡快拍完，好彩最後可以順利返香港。」

照公司計劃睇，未來一段時間Riley單飛發展，問到是否準備退團？她表示：「呢段時間會做多少少個人發展，但係只要團體有活動我都會參加。」B.Gs已經有三位成員出單曲，Riley坦言唔擔心畀人攞嚟做比較：「我哋三個嘅路線都唔同，CC（鄒莉盈）好sweet、Yona（方堯）嘅感覺好淒美，我就比較陽光清新，希望大家都會鍾意我哋嘅歌。」