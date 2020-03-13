陳詩欣一「脫」成名　高峰引八仔追求

因主持《3日2夜》而被宅男封為「新一代女神」的陳詩欣（Eunice），自嘲與「女神」這個級數仍相距甚遠，還記得初中時只是個「四眼妹」，男生對她零興趣！直到升上中四，貪靚的她改戴隱形眼鏡後進行大變身，才成功扭轉桃花運。

「變靚」後，Eunice坦言身邊出現不少追求者，甚至有男同學主動問：「咦！你係咪新嘅插班生？」她笑言當時打擊很大，因兩人同班多年但竟然認不到她：「佢好似冇發現到我咁樣。」又自爆同時間有八個男生追求，笑言是人生高峰：「人哋一句話你好靚，問你攞個電話，我就計埋人哋追我！」最後揀了一個打籃球的高大男仔拍拖：「以前細個點會講認真，通常追吓你、了解吓你，唔理佢就冇咗㗎啦，希望將來追我嘅男仔認真喇！」

雖然大受男生歡迎，但女同學們沒有妒忌她，還搞鬼地幫手計「回頭率」，Eunice笑說：「同佢哋出街，佢哋會話啱啱個男仔又望住你，行遠咗又擰轉頭再望！」至於入行後是否依然有好多桃花，她笑說：「我要澄清我係好專一嘅女仔嚟，大家唔好怕接觸我，我哋其實好單純。」

單身的Eunice最近夥拍鍾晴出埠拍攝，兩人非常投契合拍，成為糖黐豆的好姊妹，要晚晚一齊瞓！她最近又加入新一輯《學是學非》，開心成為新「是非精」。

場地：Victorian Rose Tea Room