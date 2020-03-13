七年間受性騷擾惡評困擾　河妍秀望與網民對話

曾拍人氣青春劇《Monstar》的女星河妍秀，與女團Red Velvet的成員Yeri十分老友，近日有粉絲在其Instagram Story問：「請公開一下藝琳（Yeri本名）嘅小秘密。」河妍秀即拒絕道：「這條問題非常危險，假如係真心考慮嘅朋友嘅感受，公開『小秘密』係錯誤嘅行為。」

有網上討論區的網民發文批評河妍秀態度差：「佢仲玩緊社交網？事務所點解唔阻止佢？」、「如果佢係要咁樣，點解要畀大家問問題？」、「佢根本唔係想同人溝通」，更有網民留下有性騷擾成分的評論：「不過因為佢胸大，可以理解嘅。」

河妍秀在Instagram指該討論區的網民很久之前已愛寫惡評及性騷擾的留言，聲言會採取法律行動，她其後公開網民發給她的道歉文，對方指為了引起關注而寫了性騷擾留言，為自己的行為感到羞恥和後悔，河妍秀就表示：「我連嗰位網民嘅樣都唔知，亦都冇憎恨嘅心，但我七年間都因為性騷擾留言而感到困擾，今次係第一次收到道歉，點解要喺我話要採取法律行動時先至有人向我道歉？我正在苦惱比起提告，點樣先會令性騷擾嘅行為消失。」她又指希望與該網民對話，並表示若對方願意亮相其YouTube節目，便會考慮不向對方提告，亦希望藉今次機會導致這種風氣，但表示今後會收集性騷擾的留言，遁法律途徑追究。