姬蒂爆Harvey曾鬧爆911後首映禮露肉少

荷里活大亨Harvey Weinstein因性侵罪名被判監23年後，英國女星姬蒂碧金莎（Kate Beckinsale）於社交網站Instagram分享Harvey過往的瘋狂事跡，她上載自己於2001年10月5日出席《情有獨鍾》（Serendipity）紐約首映禮照片，她穿上白色西裝示人，非常密實，卻惹來Harvey爆粗辱罵！

姬蒂表示原本該片演員不願在911恐襲慘劇後到紐約宣傳，因為不夠尊重，但Harvey堅持如期舉行。翌日Harvey致電邀請姬蒂帶2歲女兒到其寓所，與他的女兒一起玩，姬蒂抵達後，即被保姆分開大人與孩子，Harvey關上房門後，爆粗尖叫：「你個戇X臭X，你個臭X破壞咗我個首映禮！」姬蒂不明所以，被嚇得身體抖震，Harvey再鬧：「如果我幫你搞場首映禮，你就要着一件緊身裙，扭吓屎忽，搖吓對波，你唔可以着到成個XX女同志咁，你個戇X臭X！」

姬蒂哭著解釋打扮是為尊重經歷慘劇的紐約，但Harvey繼續爆粗指他想怎樣就怎樣。姬蒂唯有帶著女兒離開。她為Harvey因強姦入獄感到安慰，但認為那些不成罪行的欺凌行為，也不應該繼續存在。