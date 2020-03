由中國武漢爆發的新冠肺炎病毒擴散全球,澳洲疫情愈來愈嚴重,正於澳洲開鏡的漫威(Marvel)首套華人擔正超級英雄片《尚氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),導演Destin Daniel Cretton由於剛為人父,他接受醫生意見,接受新冠肺炎病毒測試,迪士尼向《尚氣》台前幕後發出通知,指為安全起見,第一攝影隊工作將會暫停,直到Destin的化驗報告下周出爐為止。

由於這個安排,梁朝偉飾演的奸角「滿大人」與劉思慕飾演的「尚氣」將會停工,但第二攝影隊的工作將會持續,拍攝由替身演出的動作場面。

澳洲電視台昨日便拍攝到《尚氣》於當地拍攝的外景,其中有一名身穿神秘蒙面戰衣的角色,站在直升機打開的側門,暫時未知他是那個角色。