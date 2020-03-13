明星豪宅逐個數！無綫妹仔越級住九龍塘大屋

生活喺香港樓價咁貴嘅地方，住大屋可能只係一個夢想！但明星就唔同喇，年收入咁多，一間大屋對佢哋嚟講只係濕濕碎，今期帶大家去睇吓明星們嘅豪宅，有「野狼disco」陳偉霆、四子女之父嘅林盛斌（Bob）、台灣天后張惠妹、人稱Benz雄嘅許紹雄、黑仔姜皓文、馬來西亞鋼琴女神李元玲、花木蘭劉亦菲，但最估唔到係佢，無綫御用妹仔張韋怡，竟然住喺九龍塘逾8000呎獨立大屋！

無綫御用妹仔張韋怡原來係隱形闊太

張韋怡（Gogo）呢個名對大家或者好陌生，但只要你見到佢個樣，絕對認到佢係邊個，佢曾經參演過百套劇集，角色通常係宮女、妓女、護士等閒角，最令人印象深刻係有《金宵大廈》演春麗鳳姐，小小宮女但卻住喺九龍塘逾8000呎獨立大屋！佢早前係社交網仲意外曝光毫宅內有升降機，點解宮女好似王后住得咁豪？因為佢有個地王老公，據聞佢老公擁有300幅地皮及經營鐘錶生意，一家生活無憂，而Gogo嘅社交網經常分享去旅行嘅靚相，仲有唔少三點式大晒好身材添！

陳偉霆豪宅客廳同狗狗追逐

陳偉霆（William）早前喺大陸電視台唱出神曲《野狼Disco》，令佢一度成為網民熱話，歌詞入面有句「我想要帶你回家...讓你盡情搖擺」，事實上William嘅家真係大到可以盡情搖擺，因為新冠肺炎好多工作都叫停，William就多咗時間陪屋企人，佢都將照片上載到社交網同大家分享，無意中將佢嘅豪宅曝光，客廳大到可以同狗狗玩追逐遊戲，喺巨型梳化旁邊左穿右插，而牆上嘅投影屏幕最少都過百吋大，廳中有樓梯，間屋起碼有兩層，而且有落地玻璃門窗，坐擁無敵靚海景，唔好話搖擺，直程擺幾圍都得呀！

四子女之父林盛斌為仔女愈住愈大

藝人林盛斌（Bob）一向勤力工作，為嘅係畀老婆，4個仔女仲有2個工人姐姐一個舒適嘅安樂窩，本身住加多利山3000呎大屋嘅佢，早前被迫遷，全家搬到九龍塘三層獨立屋，阿Bob為仔女準備咗超大遊戲室，仲有學習室，枱櫈都係照學校入面咁設計，務求令仔女更投入學習，早前阿Bob更係豪宅入面為黃翠如慶生，有近20名老友出席，眾人喺廳中合照時，仍然大把空位，有份出席嘅C君就笑言Bob屋企大過地球！

張惠妹台北四層豪宅環抱群山

貴為台灣天后，咁可以住得差，張惠妹（阿妹）嘅億元豪宅日前曝光，呢憧四層高嘅分墅被群山環抱，最重要係私隱度夠高，位於台北最貴的別墅地段，9年前價格就已達每平方85萬元（新台幣，下同），每座別墅由2.2億至4.7億之間，阿妹喺陽台上鋪滿草坪同種滿各式各樣的闊葉植物，好似置身大自然一樣，而入面裝修更係極盡豪華，1、2樓設有會議室、會客室、房間和飯廳，3、4樓係阿妹私人空間，而裝修用料都係頂級貨。

許紹雄星洲4,000呎豪宅電視台都去拍

許紹雄人稱Benz雄，皆因於70年代時，佢係喺麗的電視第一個駕駛奔馳(Mercedes-Benz)上班嘅藝員，所以佢被人稱為Benz雄，另外佢早前亦透露自己嘅顯赫家勢，佢係魯迅個姪，而太公係慈禧的乾兒子，佢同名人許晉亨都有親屬關係。有番咁上下家勢，對住梗係要講究，佢喺新加坡價值港幣2千3百萬嘅4,000呎豪宅就吸引咗當地電視台去採訪，Benz雄呢間三層半嘅獨立屋，有6間房同附有泳池！Benz雄仲準備申請成為新加坡公民，計劃將重心移到新加坡，打算投資餐飲生意，例如珍珠奶茶。

姜皓文8位數購馬國5000呎別墅

姜皓文（黑仔）出名係愛妻號，佢早前就以八位數字於馬來西亞購入5,000呎物業，作為送給太太殷寧的生日禮物，佢成日趁住工作空檔就會飛到當地度假，新屋有個大泳池，面向海同山，環境優美，黑仔索性整張餐枱於池旁，睇住美景歎美食，認真疏乎！

李元玲豪宅設無邊際泳池

馬來西亞鋼琴女神李元玲一副火辣身材勁吸睛，其實佢背後真係付出唔少汗水，佢間萬呎豪宅，就有無邊際泳池及超大健身室，方便佢日操夜操，仲有就係係泳池取景拍下水着性感照，真係足不出戶就能滿足晒所有願望。而貴為鋼琴女神嘅佢，家中就有一座三角大鋼琴、吧枱及8人大飯枱，屋內亦設有升降機，逾一萬呎別墅據知售價為馬來西幣2200萬，即約港幣4100萬，平均呎價將是4千元，喺香港真係買唔到。

劉亦菲18萬呎大宅園用嚟養貓

內地女星劉亦菲擔正迪士尼真人版《花木蘭》女主角，最近該電影正式喺美國首映，擁有十八般武藝嘅劉亦菲，生活喺家境富裕嘅家庭，佢亦被培養成為天之驕女。而佢喺北京市順義區的豪宅市值億元，面積大得誇張，達18萬呎，即約有四個足球場大，入面各房間具有不同功能，包括鋼琴室、舞蹈室、放映室及車房等，連舊愛宋承憲家訪時，亦被超級大宅園嚇了一跳！但身為貓癡的劉亦菲只視豪宅為「流浪貓」收容所，聽聞最高峰時曾有50隻之多，目前保守估計也有30隻貓咪。