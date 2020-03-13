唔想再受分離之痛　鍾舒漫結婚為前提拍拖

擅長下廚的鍾舒漫（Sherman）趁着白色情人節，親手打造蛋糕送給大家。她自爆小時候曾大膽向男生送禮表白，試過送上繡了名字的手巾，亦曾獲男生送雞尾包示愛！現階段她對拍拖結婚抱興奮期待的心情，亦相信自己定會找到合適人選！

瘦得唔健康

今日是白色情人節，歌手鍾舒漫（Sherman）特地送上靚靚蛋糕，祝大家過得甜甜蜜蜜。她預備了玫瑰荔枝流心蛋糕及玫瑰伯爵茶流心蛋糕，兩個蛋糕的材料都用上自家養生品牌的大馬士革玫瑰精油，有美顏、保濕、調節內分泌等作用。注重健康的她認為飲食很重要，初入行時身體不太好，有個錯誤思維以為一定要很瘦，故當時瘦得很不健康：「唔食嘢，又揀飲擇食，做運動、行樓梯都覺得冇力，所以開始注意健康，之後開始跑馬拉松，由嗰時開始轉換番飲食模式，變番咩都食先，但識點攞平衡同識養生，調理完身體亦愈嚟愈好同有力。」

情人節獲男生送雞尾包

講到情人節女生送禮向心儀男生表白，男生就會在白色情人節回禮，她笑言年輕時試過整手作向男生表白：「我試過整朱古力、蛋糕送畀男仔，仲試過搵條手巾上面繡個名畀人，但最尾係冇結果，我都覺得我好大膽，我從來都係比較怕醜，送禮物畀一個鍾意嘅男仔係需要幾大嘅勇氣。」她亦冧笑指試過收到男生的小禮物：「記得細個情人節有個男仔去到我住嘅附近，送咗3個雞尾包畀我，我記得淨係有一次同佢傾偈講過我鍾意食雞尾包，唔知佢係咪想追我啦，但我覺得好sweet。（有冇一齊咗？）咁就冇，但我好欣賞男仔有呢個心思。」愛下廚的她亦坦言拍拖後一有時間就會為男朋友整嘢食，亦謂男仔懂下廚固然加分，但就算他不懂，最重要是他有肯幫忙的心。

希望幾年內結婚

而提到幾年前與吳浩康分手後，好像都聽不到她再拍拖的消息，問到可會恨拍拖？Sherman即故弄玄虛笑言：「你哋又知？當然中間都有啲人出現，有揣摩嘅時期，唔覺得好dry，但就算係一個人嘅狀態我都handle得ok，呢個唔係孤獨，係享受單獨嘅時候，單獨會有空間畀自己睇清楚好多嘢。」現階段的她坦言絕對是一拍拖就想結婚：「唔想再拍吓試吓唔OK就拜拜，每一個合係因着快樂，每一個分帶嚟好多痛苦，唔想經歷咁多呢啲，當然每個經歷都會令你成長。」現年35歲的她對未來充滿盼望，不擔心找不到合適對象，坦言自己都會心急拍拖結婚，但只是興奮期待的心急，並希望這幾年內可以結婚。

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