阮兒自駕歐遊誤闖結界：執番條命好好彩！

無綫小花阮兒（Chloe）是越中混血兒，於荷蘭出世，現年32歲的她2006參加港姐落選後加入無綫，一直多演閒角，直至去年於熱爆劇《金宵大廈》飾演舞女「莎莎」表現亮眼，獲賞識召入綜藝組，拍攝個人旅遊節目《駕到去歐洲》。自小在荷蘭成長的她性格獨立，加上Talk得又Drive得，以「一腳踢」形式拍該節目，資料搜集、寫稿甚至Book車都一手包辦。在歐洲自駕遊24日穿州過省，雖然今次「歐遊」相當辛苦，但她很開心擁有屬於自己的節目。

GPS冇顯示

忙做節目後期工作的Chloe日前受訪，憶述驚險之旅時猶有餘悸，笑言「執番條命仔好好彩」，她說：「中途發生好多事，例如爆胎，我咁大個女未試自己換胎！有一次去瑞士雪山行錯路，嗰度冇乜車行，覺得有少少靈異，後來睇GPS搵路，竟然冇咗顯示，但就列明20K要行一個鐘頭零8分鐘，個時間有啲奇怪。最後我哋搵咗好耐先落到山，嗰次好危險又多雪，仲要喺崖邊，揸車時真係好驚。事後同朋友傾番，覺得我誤入結界，好彩出得番嚟！」

怕被當獵物

問到還有甚麼驚險事？她說：「我哋去咗黑森林探險，當時好黑好凍落晒雪，行咗10分鐘，突然聽到有槍聲，原來呢個森林有打獵區，期間突然聽到槍聲，嚇到呢！我仲諗會唔會變成獵物呢？當時唔敢繼續拍，即刻走人。」