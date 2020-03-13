婚事聽晒何雁詩話　鄭俊弘過幾年先諗生B

鄭俊弘今年底就會做「老襯」，與女友何雁詩拉埋天窗。自認會乖乖聽老婆話的他表示，籌備婚禮期間從沒出現拗撬，亦有共識先過二人世界，以免有BB後失自由。

鄭俊弘出道以來，拍過金牌監製梅小青不少作品，最近更演出其退休作《法證先鋒IV》，他笑說：「喺《法證》系列我最資深，四輯拍咗三輯。今次都係做法證人員，但要求高好多，好多嘢要跟足法證人員去做，對白又英又中，所以入到廠個個匿埋一二邊唸經咁！」

同女友一凹一凸

劇中演宅男的他暗戀朱晨麗，但一直不敢表白，他笑說：「平時我都係宅宅哋，鍾意匿喺屋企音樂房彈結他。女友冇投訴，大家有自己嘅空間，都會一齊入廚房煮飯。佢就活躍啲，多啲開心能量，我就靜啲， 呢啲一凹一凸嘅配搭都幾好，大家搵到個平衡。」

先享二人世界

不少準新人因新冠肺炎而押後婚期，鄭俊弘透露與何雁詩的婚禮年底在美加舉行， 所以未受影響，現時心情也未去到緊張階段，相信婚後也不會有太大改變：「大家有共識，過多幾年二人世界， 事業上搏殺吓先，生咗BB就冇自由㗎喇！」

籌備婚禮期間，兩口子沒有拗撬，因他最終也會乖乖聽老婆話：「佢對件事係多啲心思嘅，上網搵完資料就會叫我畀意見，佢最唔鍾意我話『求其啦、你話事啦』，依家開始要畀心機啲去畀意見，哈哈！」

而談及與梅小青的緣分，一直受她提攜的鄭俊弘說：「由訓練班出嚟，小青姐就搵我拍劇，《青出於藍》、《心花放》、《胭脂水粉》、《法證先鋒》系列。最記得拍《青出於藍》嗰陣，我嘅演技好生硬，佢搞咗個小型頒獎禮，頒咗個最佳進步獎鼓勵我，個獎我Keep到依家。」他更因而成為「御用細佬」：「郭羨妮、廖碧兒、蒙嘉慧、陳敏之都做過我家姐，做人細佬好開心，好多人照顧，依家見到仲叫佢哋做家姐。」