翻生無望！李佳芯被飛出《白色強人2》

「最佳劇集」《白色強人》鐵定10月開拍第二輯，上輯飾演「程醫生」的李佳芯（Ali）於結局生死未卜，早前因捲入政治風波，一直未被解凍。據知，繼《BB大晒》後，《白色強人2》亦繼續被飛出局，無望「翻生」。

馬國明想原班陣容

受新冠肺炎影響，不少藝人冇工開，幸無綫繼續開劇，旗下藝人得以如常工作，不過Ali未有受惠，日前派口罩時透露《白色強人2》將開拍，但未知會否有變數，心中仍存一絲希望有份拍，不過現已落實被飛出局！

馬國明被問Ali被飛覺不覺得可惜？他說：「當然最好原班陣容，呢個要睇番監製、編審決定。（會有新角色加入？）好正常，因為新古仔，有新血加入點都會畀到觀眾新鮮感。」而唐詩詠、張曦雯於第一輯與Ali是好朋友，現時對方被飛，詩詠說：「我未收到通知幾時開始拍，所有嘅嘢要等正式開工先有答案。」並指最希望「齊人」拍攝。張曦雯亦表示：「希望可以全部班底一齊拍，因為觀眾之前好鍾意我哋嘅關係，我哋私底下亦相處得好開心，希望一切順利，拍個好好睇嘅續集畀大家。」

唐詩詠唔驚返內地

《白2》劇組到內地的醫院取景，問馬國明擔不擔心有危險？他說：「我相信公司會就住疫情而決定，我希望10月拍得成，即係新冠肺炎已遠離大家。公司一定會喺安全下先出發。」同劇的黃嘉樂亦稱不怕到內地開工：「呢套係醫療劇，我哋嘅準備好充足，就好似醫護人員咁，衞生各樣都會注意。」而詩詠表示：「我唔會擔心定未來幾個月嘅嘢，相信如果唔許可，公司都唔會叫我哋上去，我好信任我哋團隊，其次自己嘅個人衞生意識都要好強。」