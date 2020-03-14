東方日報C1：湯漢斯醫院蒲頭殘爆：見步行步

奧斯卡金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）與妻子麗達韋遜（Rita Wilson）在澳洲確診新冠肺炎，消息震驚全球。昨日他上載與太太在醫院隔離的自拍照報平安，見他面容憔悴、笑容欠奉，令人擔憂。同樣身在當地拍攝新片的梁朝偉，亦受疫情影響停工，至於美國天后Katy Perry急急取消澳洲宣傳之旅返美國，人人自危！

湯漢斯夫婦在澳洲確診，昨日他透過社交網交代近況，並上載自拍照。相中見他們穿便服、戴鴨舌帽，麗達展露笑容，積極樂觀地應對病情，相反患有糖尿病的湯漢斯則木口木面、一臉倦容，情況令人擔心。

湯漢斯本來身在澳洲拍攝「貓王」傳記片，他留言：「我同麗達想多謝所有喺澳洲妥善照顧我哋嘅人。我哋中咗Covid-19，目前接受隔離，避免傳染畀其他人。我哋依家都係見步行步，大家可以做嘅係聽專家意見，照顧自己同身邊人，係咪？」最後引用他主演的1992年女子棒球電影《驕陽歲月》（A League of Their Own）對白，為自己和太太打氣：「記住，雖然發生咗好多事，但打得棒球就唔好喊！」

替身如常開工

影帝梁朝偉同樣身在澳洲，拍攝漫威（Marvel）首套由華人擔正的超級英雄片《尚氣》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），但受疫情影響，拍攝工作需重新安排！剛為人父的導演Destin Daniel Cretton聽從醫生意見，接受新冠肺炎病毒測試，而迪士尼已通知電影台前幕後將暫停第一攝影隊工作，直至導演的化驗報告下周有結果。

基於此安排，梁朝偉飾演的奸角「滿大人」與劉思慕飾演的「尚氣」將停工，而第二攝影隊的工作則維持不變，拍攝由替身演出的動作場面。日前，澳洲電視台就拍攝到電影拍外景的情況，其中見一名身穿神秘蒙面戰衣的演員站在直升機側門，暫時未知其角色。

Katy緊急撤離澳洲

另外，懷上英國男星未婚夫奧蘭度布林（Orlando Bloom）首胎的美國天后Katy Perry，本來正在澳洲宣傳，但原來她入住了湯漢斯夫婦下榻的同一酒店，令她心慌慌！加上有指唱片公司有兩名高層懷疑感染新冠病毒，所有員工被下令隔離，Katy原定出席在澳洲總部舉行的秘密試聽派對，卻臨時取消，簡直是雙重驚險！Katy閉關24小時後取消接下來所有行程，並經悉尼機場返回美國，粗身大勢的她現身機場時戴黑超，以大枕頭遮住口鼻，卻未有戴口罩。

劉亦菲嘥心機！《花木蘭》全球撤檔

來自武漢的劉亦菲，遇上新冠肺炎全球大流行，令主演的迪士尼真人版《花木蘭》大受影響！電影周四在英國倫敦舉行首映禮，受疫情威脅，規模比原先的來得小。劉亦菲當日穿露肩低胸晚裝示人，心情靚爆，不時對着鏡頭揮手。不過首映禮結束後，迪士尼卻一改先前的堅持，宣布電影全面無限期押後上映，相信劉亦菲亦相當無奈！

不少電影亦因疫情延期開畫，迪士尼宣布押後原定下月上映的《新異變人》（The New Mutants）及《Antlers》；派拉蒙押後原定本月上映的《無聲絕境2》（A Quiet Place Part II）；環球宣布《狂野時速9》（F9）上映日期由5月22日押後至明年4月2日；索尼則宣布《比得兔2：走佬日記》（Peter Rabbit 2:The Runaway）香港上映日期押後至8月13日。

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