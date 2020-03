東方日報C1：湯漢斯醫院蒲頭殘爆：見步行步

奧斯卡金像影帝湯漢斯(Tom Hanks)與妻子麗達韋遜(Rita Wilson)在澳洲確診新冠肺炎,消息震驚全球。昨日他上載與太太在醫院隔離的自拍照報平安,見他面容憔悴、笑容欠奉,令人擔憂。同樣身在當地拍攝新片的梁朝偉,亦受疫情影響停工,至於美國天后Katy Perry急急取消澳洲宣傳之旅返美國,人人自危!

湯漢斯夫婦在澳洲確診,昨日他透過社交網交代近況,並上載自拍照。相中見他們穿便服、戴鴨舌帽,麗達展露笑容,積極樂觀地應對病情,相反患有糖尿病的湯漢斯則木口木面、一臉倦容,情況令人擔心。

湯漢斯本來身在澳洲拍攝「貓王」傳記片,他留言:「我同麗達想多謝所有喺澳洲妥善照顧我哋嘅人。我哋中咗Covid-19,目前接受隔離,避免傳染畀其他人。我哋依家都係見步行步,大家可以做嘅係聽專家意見,照顧自己同身邊人,係咪?」最後引用他主演的1992年女子棒球電影《驕陽歲月》(A League of Their Own)對白,為自己和太太打氣:「記住,雖然發生咗好多事,但打得棒球就唔好喊!」

替身如常開工

影帝梁朝偉同樣身在澳洲,拍攝漫威(Marvel)首套由華人擔正的超級英雄片《尚氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),但受疫情影響,拍攝工作需重新安排!剛為人父的導演Destin Daniel Cretton聽從醫生意見,接受新冠肺炎病毒測試,而迪士尼已通知電影台前幕後將暫停第一攝影隊工作,直至導演的化驗報告下周有結果。

基於此安排,梁朝偉飾演的奸角「滿大人」與劉思慕飾演的「尚氣」將停工,而第二攝影隊的工作則維持不變,拍攝由替身演出的動作場面。日前,澳洲電視台就拍攝到電影拍外景的情況,其中見一名身穿神秘蒙面戰衣的演員站在直升機側門,暫時未知其角色。

Katy緊急撤離澳洲

另外,懷上英國男星未婚夫奧蘭度布林(Orlando Bloom)首胎的美國天后Katy Perry,本來正在澳洲宣傳,但原來她入住了湯漢斯夫婦下榻的同一酒店,令她心慌慌!加上有指唱片公司有兩名高層懷疑感染新冠病毒,所有員工被下令隔離,Katy原定出席在澳洲總部舉行的秘密試聽派對,卻臨時取消,簡直是雙重驚險!Katy閉關24小時後取消接下來所有行程,並經悉尼機場返回美國,粗身大勢的她現身機場時戴黑超,以大枕頭遮住口鼻,卻未有戴口罩。

劉亦菲嘥心機!《花木蘭》全球撤檔

來自武漢的劉亦菲,遇上新冠肺炎全球大流行,令主演的迪士尼真人版《花木蘭》大受影響!電影周四在英國倫敦舉行首映禮,受疫情威脅,規模比原先的來得小。劉亦菲當日穿露肩低胸晚裝示人,心情靚爆,不時對着鏡頭揮手。不過首映禮結束後,迪士尼卻一改先前的堅持,宣布電影全面無限期押後上映,相信劉亦菲亦相當無奈!

不少電影亦因疫情延期開畫,迪士尼宣布押後原定下月上映的《新異變人》(The New Mutants)及《Antlers》;派拉蒙押後原定本月上映的《無聲絕境2》(A Quiet Place Part II);環球宣布《狂野時速9》(F9)上映日期由5月22日押後至明年4月2日;索尼則宣布《比得兔2:走佬日記》(Peter Rabbit 2:The Runaway)香港上映日期押後至8月13日。

