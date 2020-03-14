搽雀屎？包皮美容？女星貪靚試盡騎呢美容招

正所謂「女為悅己者容」，好多女士為取悅另一半而用盡各種方法來裝扮美顏。其中荷里活名人紅星為保靚樣就出動騎呢怪招。

包皮美容

女性為保青春打羊胎素？打Botox（肉毒桿菌針）？Out啦！識用，梗係用「包皮」做Facial，用完之後返唔到轉頭！查實2018年初美國紐約已有美容院用男嬰包皮為顧客美容，而效果亦有顯著作用！有雜誌美容編輯甘願做「白老鼠」試用過之後，大讚肌膚似足「籮霸」珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）一樣「靚到發光」。及後兩大奧斯卡金像影后姬蒂班查（Cate Blanchett）同珊迪娜布洛（Sandra Bullock）都唔怕核突自爆係「用家」，姬蒂仲爆因為味道古怪而被珊迪娜起名為「陽具Facial」（Penis Facial）！究竟呢種另類Facial有乜咁巴閉，令到影后都爭住用。據知技術係用韓國男嬰的包皮來提煉，每塊提煉出來的幹細胞可供逾100萬次療程使用，認真襟用！據稱做完呢種Facial之後可改善肌膚健康，減少面部幼紋及皺紋，令皮膚更緊緻即時皮光肉滑，延緩衰老！而每次Facial乘惠5,070港元。

雀屎搽面

碧咸嫂Victoria出名愛靚唔愛命，雖然已44歲，但皮膚仍保養得好好！原來美顏秘訣係用「雀屎」嚟搽面！據稱「夜鶯面部護理」係用經過消毒、脫水嘅夜鶯鳥便便，並將其磨成細粉及與水混合形成糊狀，然後塗抹在皮膚上。據說「雀屎」含有尿素，可鎖住水分和鳥嘌呤（五種不同鹼基中的其中之一），後者顯然具有增白效果。

魚子醬護膚

安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）向來愛用魚子醬精華的乳霜搽身，魚子醬含皮膚所需的微量元素、礦物鹽、蛋白質、氨基酸和重組基本脂肪酸。 不但能夠有效地滋潤營養皮膚還有使皮膚細膩和光潔的作用，而安祖蓮娜在懷孕期間亦依靠這種方法來預防妊娠紋。不過，用得魚子醬搽身都唔會平，每樽要200英鎊。除了安祖蓮娜之外，另一女星嘉芙蓮仙蒂鍾斯（Catherine Zeta Jones）亦用魚子醬護髮。

24K足金做面膜

若然嫌魚子醬唔得矜貴，那24K足金做Mask咁夠唔夠豪？！名人護膚專家Mimi Luzon創造的24K金葉面膜，據說可以更新細胞、改善皮膚彈性與及減少皺紋深度。除了俄羅斯大美人伊蓮娜（Irina Shayk）用佢之外，以色列索模Bar Refaeli、Victoria's Secret（VS）天使如Elsa Hosk、 Alessandra Ambrosio與及Sara Sampaio亦用金Mask來美顏！除了金Mask之外，VS天使亦會將伏特加、薄荷以及肉桂溝埋一齊當漱口水用，以保持口氣清新！

蟲蟲美容療法

好多女士們都聽過「蝸牛面膜」，例如「前湯嫂」影星姬蒂賀姆絲（Katie Holmes）就最愛用佢！除了用貝類軟體動物美容之外，好多外國名人紅星都有用其他昆蟲來美容。就連英國劍橋公爵夫人凱瑟琳（Kate Middleton）都係「用家」！據知她未成為王妃之前，都用蜂毒膠原導入面膜來護膚。據稱這是一種非侵入性的肉毒桿菌毒素替代品，這種面膜能夠提升、堅定及抗衰老。至於55歲的美國女星狄美摩亞（Demi Moore）能夠容貌保持十年如一日都係用昆蟲美顏療法！據知狄美曾經專程去歐洲體驗水蛭療法的排毒功效，即是由水蛭從皮膚吸取血液，同時釋放出從血液中清除毒素的酶。聽講亦有唔少人用此作為醫病。

娜姐用性玩具美顏？！

60歲美國流行樂壇女王麥當娜（Madonna）最近於Instagram放相宣傳自家品牌的美容儀器，照片中娜姐一臉享受用一支黑麻麻有兩個頭的儀器碌面。由於支嘢似足性玩具，立即被網友誤認為佢用性玩具碌面。有網民留言說：「我畀呢張相我老公睇，佢都話好似性玩具。」