死唔認錯？吳宗憲曾多次講患抑鬱只因不知足

台灣著名主持人吳宗憲日前喺節目中表示：「所有憂鬱症（抑鬱症）的患者仔細聽着，憂鬱症的原因，聽好囉！都是因為這三個字，不知足！」此言論即時引起網民鬧爆，要求佢道歉，事後佢曾開直播，但就話：「大家要我為了口誤道歉，但我沒有口誤，何來道歉？」又叫大家勿斷章取義，只係出於好意想幫助抑鬱症患者往正面睇，珍惜自己擁有。不過除咗被2016年轟動一時嘅台灣內湖隨機殺人事件、被殺害女童（小燈泡）媽媽王婉諭批評外，更被網民翻出，唔只一次講「不知足論」！

喺2010年，蔡依林於吳宗憲主持節目上《綜藝大國民》，自爆曾減肥減到35公斤，好唔健康，幾乎有抑鬱症，吳宗憲就話：「我跟你講，憂鬱症只有一個狀態，憂鬱症的原因就是『不、知、足』，你已經是天之驕子，你人生裏面沒有往好的地方去想嘛！」

但一不離二，二不離三，喺2年前，於《小明星大跟班》上談到整容上癮話題，有嘉賓話肥到97公斤覺得冇資格活着，甚至憂鬱，吳宗憲就話：「憂鬱症主要的原因，今天有醫師在這裏，我現在就告訴你，原因就是不知足。」在旁嘅女兒Sandy（吳姍儒）皺晒眉即時帶笑話「不認同」，再反駁：「我不認為，我不認為憂鬱症是因為不知足，是他們一定有很多受傷的地方，你們應該要去找到自己最值得喜歡、最值得欣賞的地方，愛自己很重要。」

其實，吳宗憲兒子鹿希派都試過「講錯嘢」、發表恐嚇言論惹官非，當時仲開晒記招話退出娛圈（不過最後極速復出）。有網民就將兩父子相提並論，嘲諷有其父必有其子，冇做好榜樣呀！