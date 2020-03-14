被迫閉門出活動！周柏豪隔住個Mon見粉絲

歌手周柏豪原定於今日在馬來西亞舉行《周柏豪x吳若希馬來西亞演唱會》雲頂站記者會，和粉絲共度白色情人節，但受新冠肺炎疫情影響而取消，他明白令粉絲會感到失望，但其實他按照行程如常在當地進行活動，只是與主辦單位商討後，配合當地衞生部發出的通告，不作公開開放。記者會約有十多人參與，柏豪除拍片隔住個Mon與粉絲見面外，其餘時間都與人人戴上口罩，做防疫措施。

雖然有粉絲留言覺得不是在活動前一天才公布，但未幾已刪除留言，相信明白到是迫於無奈作出的「突然」決定，他表示也明白粉絲期待已久、難免會失望的心情，自己的心情也跟粉絲一樣，他難過說：「無奈受疫情影響，主要都係為咗大家安全和健康着想，惟有忍痛取消活動，好在歌迷都體諒決定。其實由收到衞生署通知，到決定公布取消活動，都係短短幾小時內發生嘅事，明白有歌迷因為由不同地方前來，活動取消令佢哋行程大失預算，所以好想跟佢哋講聲抱歉，希望喺未來周柏豪能夠用好作品同演出嚟報答所有歌迷朋友，對今次實在遺憾、失望，但我們一定會再見。」

《周柏豪x吳若希馬來西亞演唱會》能否如期於4月25日舉行，柏豪和經理人公司及主辦單位表示要密切注意當地衞生部指引，即使無法如期舉行，也會盡力爭取延期而不取消。