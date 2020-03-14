同羅天宇爭蔣家旻　麥秋成啃6位數的士錢

藝人羅天宇、蔣家旻（Angel）及麥秋成到觀塘宣傳音樂微電影《戀戀季節～冬至篇》，Angel周旋於兩位緋聞男友之間，活動上重現片中阿成孭起她的一幕，天宇又將她公主抱，可謂艷福無邊！問到現實中會選擇哪一位？她笑言兩個都唔要：「佢兩個都好好，但我想搵第三個男仔集合佢兩個嘅優點，天宇好溫柔，但太慢吞吞，而且唔想阻住佢啲緋聞，阿成就好細心但有啲cool，不過呢種外冷內熱，好多女仔會鍾意。」她又透露其中一幕跟阿成的飲酒戲，她真飲酒壯膽，問到有否酒後亂性？她笑言沒有做錯事，只是覺得眼瞓，阿成則笑言拍到腰酸背痛。

麥秋成投資6位數拍片

阿成今次親自投資6位數港元，再自編自導加演出，直言壓力甚大，天宇指阿成非常闊佬，最後一日在日本拍攝自己趕住返港，阿成豪花6位數日元包他搭的士，阿成即笑指其實自己數口差，但為效果好亦沒有所謂，問到有否想過回本？他說：「冇得回本，只係因為想畀大家唔同嘅感覺，冇人諗到我會拍愛情片，希望拍得好，之後嘅續篇會有贊助。」

日本取景後悔冇入口罩

微電影於1月時到日本鳥取拍攝，當時新冠肺炎疫情尚未爆發，他們表示通處都有口罩賣，很後悔沒有入定貨。