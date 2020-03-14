《陽光兔仔兵》《雷神3》導演被爆2年前離婚

44歲新西蘭導演Taika Waititi憑執導《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok），並在《雷神3》與《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）動態捕捉兼配音演出外星人Korg大紅，最近更憑自編自導自演的《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）奪得奧斯卡最佳改編劇本，身價大升。

不過Taika被爆與44歲妻子Chelsea Winstanley於兩年前已經低調離異。他們育有7歲大女Te Hinekāhu與4歲細女Matewa Kiritapu。Taika與Chelsea廿多年前認識，當時Chelsea為一個毛利族紀錄片訪問Taika，他們2010年合作電影《Boy》時重遇，約兩年後於紐約結婚。

雖然兩人已經分開，但Chelsea仍然擔任《陽光兔仔兵》監製。粉絲見兩人於頒獎禮季節分開現身，已經猜測感情有變。Chelsea亦於社交網站Twitter在一幅她與Taika的畫像，寫明「唔係我老公」。

Taika近來與助理Polly Stoker出雙入對，今個月還被拍到一起欣賞NBA賽事，疑是新歡。