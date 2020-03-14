余曉彤與前夫輪流照顧阿女：小朋友易適應

早前爆離婚的藝人余曉彤（Hidy）今日在九龍城派發口罩給長者，她表示今次是首度落區派口罩：「依家香港需要大家守望相助，疫情初期都有好多朋友送口罩畀我，依家我夠就去幫有需要嘅人，我都叫朋友唔使再送口罩畀我。」講到四歲大的女兒，Hidy指囡囡很聽話戴口罩，又指停學期間安排了很多活動給女兒，女兒的中英文進步神速：「佢學識寫自己嘅中英文名，我哋又會喺屋企做運動、跳舞。（有冇帶囡囡行山？）我自己行，因為都好多人行山，我有少少擔心個女。」

另外，回復單身的Hidy透露女兒由她與前夫輪流照顧：「如果我有工作，就會交由前夫照顧。（囡囡知唔知情？）小朋友容易適應少少，而且我哋盡量畀最大嘅愛佢，呢個亦係我哋嘅承諾。（習慣單身生活？）最難過嘅時間已經過咗，過去就過去，依家展望將來，可能唔好嘅結局會帶來一個好嘅未來，我簽咗新公司，嚟緊會拍電影，希望呢段時間好好裝備自己，操弗啲同練功夫。（嚟緊有咩工作？）公司有籌備電影，仲有唔同嘅工作傾緊，自己除咗打戲，仲想試唔同角色。（會唔會性感演出？）大個咗，性感變得好內在，我嘅經歷咁多都好性感，我覺得自己成長咗好多，呢啲經歷令我人生上更多體會。」