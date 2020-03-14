擲百萬教人扮靚　鍾采羲疫市開店無畏無懼

近月新冠肺炎來勢汹汹，「爆E超蓮」鍾采羲無懼「疫」境，投資百萬開生活美容概念店，大搞訂製唇膏體驗，希望靠「唇膏效應」賺女人錢！至於前天氣女郎黃婉曼為保餐廳及員工生計，施抗疫法自救。

2020年對藝人鍾采羲（Iris）來說，是好特別的一年，入行十周年，踏入29+1，剛與前公司約滿，回復自由身的她，揚言心態有變：「自己演技又唔係好好，要為自己下半生着想。（準備結婚淡出幕前？）等我拍多兩部戲先。」她說有戲會拍，不過更有興趣搞生意，最近她與好友Janet，另外還有5個女仔合共7閨蜜夾份於銅鑼灣開生活美容概念店，將美加的扮靚概念輸送來港，主打訂製唇膏體驗，親手DIY做唇膏，早前Iris孖Janet在店內試機，做出自己喜愛的香味及質感唇膏。出身富貴的Iris，原來是首次創業，處女投資了過百萬，不過一月開幕時，卻撞正疫情爆發，但她完全冇有怕：「其實籌備咗好耐，咁啱撞正，我覺得病菌係會過去，總會天朗氣清，選擇疫市創業，自己係無畏懼，覺得一樣會做得好。」

Iris對做女人生意信心十足：「女人任何時候都需要扮靚，就算戴住口罩都特別需要清潔皮膚做Facial，女人扮靚全天候，我有個朋友準備生BB，我見佢化咗個勁靚妝、黐晒眼睫毛先入產房生，扮靚可以無分年齡、時間和季節。」Janet則從經濟角度「唇膏效應」分析，她說美國經濟不景氣時，唇膏銷售更高：「因為唇膏可以氹女仔開心，心情會靚啲。」

黃婉曼撐着日日開店

至於黃婉曼（Icy）於將軍澳開設的麵包烘培餐廳，亦受疫情影响生意，上月曾想過暫停休業，但考慮到員工都有家庭負擔，故堅持撐着日日開，但使出多招抗疫法自救，包括在餐廳噴消毒噴霧，提供酒精搓手液及小朋友口罩，已暫停麵包烘焙班，將餐廳枱距拉闊，Icy說：「我哋呢度開揚啲，仲有競爭力，有人問可唔可以將座位搬出外面坐，我覺得可以考慮，等天氣好啲先諗諗。」