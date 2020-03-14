同蘇永康撞衫！謝東閔第一時間反應係…

歌手蘇永康晚上現身電視城，參與《星光熠熠耀保良》演出，太太帶同兒子蘇展弘（Jazz）特意前來捧場。活動上蘇永康竟與同場謝東閔撞衫，後者二話不說換過另一套衫作出遷就，蘇永康說：「其實我同佢撞衫已經唔係第一次，因為大家都鍾意同一個品牌嘛，好彩佢有多套衫喺度。」

Jazz下星期3歲生日，一身綠色型仔打扮的他，更手持綠色玩具結他襯到絕到場，頓成全場焦點。一副慈父相的蘇永康透露：「個結他係杜如風買畀佢嘅，佢對樂器特別有興趣，屋企仲有套鼓，每朝早九點就喺度玩。」他表示Jazz倘未懂「貪靚」，但對音樂卻相當有潛質及興趣，不過卻不贊成兒子入行：「最好唔好啦，就算係都要讀完書，我老竇話音樂如果當興趣嘅話係高尚情趣，作為職業唔係咁好。（當初爸爸唔贊成你入行？）佢係夜總會樂手出身，我當年參加新秀後有一張8年合約、有晒部署，所以佢先肯幫我簽合同。」

談到日前偕同許志安（安仔）為慈善機構派口罩，蘇永康說：「嗰個慈善機構我合作咗好多年，咁啱我打畀佢哋，知道佢哋嘅口罩存貨即將冇晒，我咪打畀張衞健、梁漢文及安仔等等，個個即刻認捐一千到三千個口罩，我又有貨源幫到手，即刻解決咗該機構嘅需要。（安仔低調唔肯上鏡喎。）貫徹佢嘅性格，低調唔係壞事，最緊要做好事。」