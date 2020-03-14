婚後男友來港定居　莊思敏：佢唔介意我隆胸

藝人莊思敏（Jacquelin）將榮升人妻，閃嫁台灣商人，她指男友為安撫她對異地戀的不安，拍拖不足兩個月已承諾搬來港定居，而且男友不止接受Jacquelin的藝人身份，亦不介意她曾做過隆胸手術，令Jacquelin願意付託終身。

莊思敏將下嫁台灣珍珠奶茶店老闆Brian，近日她頻頻健身，務求以最佳狀態結婚。雖然婚期逼近，但Jacquelin笑言仍未有緊張感覺，依然日日煲劇：「我哋只係喺屋企簽字，之後一家人食個午餐，冇特別需要準備，準備個人同件禮服就得。」

拍拖拒絕拖手

兩人拍拖半年，Jacquelin便答應對方的求婚，問到男友如何打動她？她大讚男友孝順、善良及有承擔，最感動是願意為她來港定居：「佢知我好唔鍾意異地戀，拍拖未夠兩個月，佢已經話有計劃搬嚟香港住，叫我畀啲時間佢，處理好台灣生意。佢好有誠意，睇咗好多香港嘅租樓網，知道晒各區租價，呢個行為令我好感動，我之後有制止佢，叫佢唔好衝動，因為當時香港有啲亂。（咁急結婚因爲想生小朋友？）唔關事，唔結婚都可以生。」

兩人是由藝人好友梁麗翹介紹認識，相識近兩年才拍拖，在公開戀情前，他們在港約會，連手也不敢拖，Jacquelin又禁止男友將合照放上網，Brian雖然覺得鬼祟，但也願意配合。Brian不止接受Jacquelin的藝人身份，還接受她的一切，Brian更知她做過隆胸手術：「佢話佢知，佢有上網搵過我嘅新聞，佢冇講過介意，咁即係唔介意啦！（你有冇諗過拆彈？）冇諗過。」

預料會係虎媽

講到婚後生活，Jacquelin坦言由於疫情關係打亂了計劃，婚後兩人仍要相隔異地，但男友最終會來港居住：「我極力制止佢喺香港開珍珠奶茶店，因為租金太貴，有諗過做其他生意，佢做過貿易，可能做番呢樣嘢。」問到會否為做人妻而學習下廚？她笑言：「佢冇要求我下廚，如果將來有需要都會煮，我唔抗拒。」至於生兒育女，Jacquelin覺得隨緣，但預計自己會是虎媽。

服裝：mi - tu

場地：VO2 Fitness & Martial Arts Centre