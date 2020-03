新冠肺炎疫情下,不少活動特別演唱會,紛紛叫停,不過樂隊Zpecial四子於前日(13日)晚的迷你騷,幸得以順利完成,令四子大感安慰。樂隊成員包括主音康聰、低音結他手Tatming、鼓手煒賢和結他手阿Mike,這晚帶齊樂器走入尖沙咀鬧市開騷,疫境下開騷,就好像騷名《MUSIC go on音樂會》一樣,show must go on的意思。康聰說:「自從疫情開始後,大家都少咗出街,同時好多演出因為疫情關係需要改期或者取消,今次好彩,我哋希望能夠透過音樂紓緩一下大家嘅心情同壓力。」

現場不少樂迷到場為他們打氣,問會否擔心交叉感染?Tatming說:「只要大家做足防護措施,聽住音樂會都戴着口罩,食嘢之前洗手,人同人之間盡量唔好企咁埋。」煒賢和Mike說在疫境下,他們沒有偷懶,反而趁這段時間閉關創作,手頭上有幾個Demo已經過了監製一關:「下一步係入錄音室錄音,望新歌能夠喺四月派台,畀大家聽到。」