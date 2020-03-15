新冠肺炎影響　今屆康城電影節盛傳取消

因新冠肺炎疫情，好多國際電影節與音樂節都因而取消或押後。其中5月12日舉行的年度矚目大型影壇盛事《第73屆康城電影節》昨日亦被法國新聞周刊《Le Point》傳將取消！

雜誌引述康城電影節委員會成員的話指在新冠肺炎取消舉行康城是非常困難但不是不可能發生。因而被外界盛傳今屆康城電影節將取消舉行。不過電影節方面已否認傳聞。據知大會將有待於下月中新冠肺炎的疫情才決定今屆康城電影節的命運如何。查實上月康城已出現有新冠肺炎患者，當時電影節發言人發聲明表示關注不過因言之過早，暫時未知今屆電影節會否受疫情影響。今屆康城電影節將於5月12日至23日舉行，並由荷里活著名導演史碧奇李（Spike Lee）擔任主競賽單元評審主席。而各項入圍名單將於法國時間下月16日公布。

康城電影節生死未卜，另一個電影頒獎禮2020年金草莓獎就宣布因新冠肺炎疫情而取消。原定頒獎禮於昨日洛杉磯舉行，但因為洛杉磯市長日前宣布將容納50名觀眾以上的場館包括金草莓獎原定舉行的場館The Barnsdall劇院關閉，令頒獎禮無法舉行。