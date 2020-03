新冠肺炎疫情影響《蝙蝠俠》宣布停拍兩周

新冠肺炎疫情打亂晒電影拍攝計劃,繼迪士尼日前宣布停晒所有真人電影拍攝工作之後,華納兄弟昨日亦宣布羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)主演的《蝙蝠俠》(The Batman)亦將在英國倫敦停拍兩星期至另行通告,電影公司方面指他們會監察住疫情的發展。

不過華納兄弟另外兩部片包括移師德國拍攝的《22世紀殺人網絡4》(The Matrix 4)與明日將在英國倫敦開拍的《怪獸與牠們的產地3》(Fantastic Beasts and Where to Find Them 3)將繼續拍攝及如期開鏡。

至於Netflix的新片《Red Notice》亦宣布停機兩星期,男主角之一的狄維莊遜(Dwayne Johnson)昨日於Instagram上載他與工作人員交待停拍的情況,片段中他表示目前最重要就是令所有人安全返家與擔心她/他們的家人團聚。同片還有Gal Gadot與賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)。據知Netflix方面會在停拍兩周期間繼續向員工發放薪金。

而英國男星奧蘭度布林(Orlando Bloom)主演的劇集《Carnival Row》亦因新冠肺炎爆發而停機,他昨日於Instagram留言報平安,他表示多謝所有人關心,劇組冇人受感染,非常慶幸可以安全返家,而他亦不忘叫fans平安同洗手。早前他已表示返家後會自我隔離。