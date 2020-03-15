雌雄莫辨　荷里活反串電影全紀錄

有國民女神之稱的中國女星劉亦菲在迪士尼電影《花木蘭》（Mulan）中反串飾演代父從軍的花木蘭，其演出獲影評人大讚。其實電影史上有好多中外男女明星因在銀幕上反串而獲奧斯卡提名或獲影帝影后。由於「命中率」相當之高，所以好多明星都爭住演呢類反串角色！

《繁忙的一天》差利卓別靈

那到底邊個係電影史上首位在銀幕上反串的演員？荷里活默片時代的喜劇巨星差利卓別靈（Charlie Chaplin）是首位反串飾演女性的演員，他於1914年的短片《繁忙的一天》（A Busy Day）中飾演呷醋妻子一角，由於當時的化妝技術有限，他的女性造型相當「求其」個妝化咗等於無化！後來差利唔知係咪扮女人扮上癮，及後主演的兩片《易容舞會》（The Masquerader）與《女人》（A Woman）差利都係扮女人。

《熱情如火》積林蒙與東尼寇蒂斯

1959年，荷里活兩大諧星積林蒙（Jack Lemmon）與東尼寇蒂斯（Tony Curtis）在大導演比利懷德（Billy Wilder）執導的喜劇《熱情如火》（Some Like It Hot）易服扮女人。故事係講二人飾演的潦倒音樂人因目擊黑幫仇殺而逃離美國假扮女人加入由瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）率領的全女班樂隊上遊輪表演，來避過黑幫殺人滅口。結果積林蒙憑片中角色首獲金球獎喜劇或歌舞片最佳男主角。

《杜絲先生》德斯汀荷夫曼

1982年，荷里活著名男星德斯汀荷夫曼（Dustin Hoffman）在電影《杜絲先生》（Tootsie）中首度反串飾演一名為勢所逼而望扮女翻身的潦倒男演員。不過為了扮女人，德斯汀絕對係苦不堪言！每次埋位前都要花兩小時準備，包括剃腳毛、手毛，亦要間中做facial令肌膚似女人。不過最終德斯汀憑今次反串角色獲奧斯卡最佳男主角提名及金球獎影帝。總算辛苦無白費到！

《肥媽先生》羅賓威廉斯

德斯汀憑反串角色成功上位之外，拍慣喜劇的已故男星羅賓威廉斯（Robin Williams）93年亦憑《肥媽先生》（Mrs. Doubtfire）中反串飾演肥褓姆而受歡迎！其實《肥》的故事與《杜絲先生》一樣都係講男主角為勢所逼扮女人。結果，羅賓憑《肥》獲金球獎影帝。亦成為他事業上最有代表性的電影演出之一！

《Before Night Falls》尊尼特普

男星求突破愛反串，原來就連荷里活男神尊尼特普（Johnny Depp）都在銀幕上玩過！2000年，尊尼在講述古巴真實詩人雷納多阿里納斯 （Reinaldo Arenas）一生的劇情片《Before Night Falls》中易服扮人妖，滿面鬚根的他戴上金色攣毛假髮以性感打扮出現，仲與飾演詩人的男主角哈維亞巴頓（Javier Bardem）有咀嘴鏡頭，絕對十個驚嚇！驚嚇程度拍得住尊尼之前在《艾活傳》（Ed Wood）中的易服演出！

男扮女為換獎，那女扮男又得唔得？！

有百變女星之稱的美國著名女星希拉莉詩韻（Hilary Swank）1999年憑《沒哭聲的抉擇》（Boys Don't Cry）中，憑真實角色Brandon Teena一角上位。有別於過往男扮女的傳統，希拉莉在片中向演技挑戰飾演變性人。結果她憑今次的大轉變勇奪奧斯卡影后。此外，美國女星桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）在1988年奧斯卡影后得獎電影《寫我深情》（Shakespeare in Love）中亦有易服打扮。不過最爭議就要數到美國女星Linda Hunt，82年她在劇情片《災難歲月》（The Year of Living Dangerously）中反串飾演中國男子的角色，結果獲奧斯卡最佳女配角，Linda成為奧斯卡首位演員憑「異性」角色獲獎。不過卻同時惹來爭議，當年外界曾就她片中的性別質疑過，認為她應該獲最佳男配角而非女配角。結果奧斯卡維持原判！

英日男神大變身

丹尼爾格力與木村拓哉都扮過女人

憑占士邦一角上位的英國著名男星丹尼爾格力（Daniel Craig）出名man爆，但原來2011年他犧牲色相為國際婦女節而扮過女人拍短片！長達兩分鐘的短片中丹尼爾身穿西裝出場，當被旁白質疑他不了解女性，他就換上連身裙及高跟鞋，並戴上金色假髮以女性造型出場。導演拍片是希望藉此讓外界反省女性在生活不同範疇所遇到的不公平對待。

除了英國男神之外，日本萬人迷木村拓哉去年為新片《假面酒店》而在整蠱節目《人間觀察》中扮中女！當時木村扮女工作人員招呼老牌演員笹野高史，木村多次斟茶遞咖啡，對方都認不出木村。之後木村再扮女粉絲整蠱人。連網友都大讚木村扮女人美艷又風騷，絕對是美魔女，比起老婆工藤靜香的皺皮樣仲靚得多！

雌雄莫辨—港產篇

唔係淨係荷里活影星扮異性搏攞獎，其實好多香港影星都反串過。例如香港電影金像獎首屆最佳男主角得主許冠文，1986年曾在電影《歡樂叮噹》易服扮女人。而影片更索性向經典荷里活喜劇《熱情如火》「借撟」。而張國榮未在《霸王別姬》飾演程蝶衣之前在93年的賀歲片《花田囍事》中亦有個扮女人的「驚艷」演出。此外，艾迪82年在《夜驚魂》扮女人殺人的精彩演出大家仲記唔記得？較近年有講性小眾的《翠絲》，兩位男星姜皓文與袁富華在片中易服扮女人，結果袁富華憑「打令哥」先後勇奪金馬獎與香港電影金像獎最佳男配角獎。

而女星扮男性角色亦有成功例子，袁詠儀94年憑《金枝玉葉》中反串扮男歌手一角成功上位。她更憑《金》連續第二年冧莊獲香港金像獎影后！