同曾勵珍鬧不和？梅小青解釋過檔原因

梅小青2012年離開TVB，她就話冇同珍姐不和，只會記住人哋嘅好。

快將退休的無綫金牌監製梅小青，眾所周知藝人梅小惠就是她的孻妹，梅小青接受電台訪問，她透露原來當年極反對小惠入行。那時身在亞視的她坦言事前亦不知妹妹參選TVB健美小姐，她說：「我最初係唔贊成小惠入行，只想佢一早嫁人，最後佢落選懇求我想嘗試呢一行，我係心軟畀佢喺麗的拍咗一套時裝劇及古裝劇。

去到TVB，我最初係好避忌用小惠，怕畀人話用人唯親。之後先豁出去，因為佢真係個好努力同認真嘅演員。工作時，我鬧佢都係最利害。」

盛傳無綫山頭主義多，高層間的鬥爭好比梅小青的作品《宮心計》，她2012年一度與丈夫劉家豪離巢，當時有傳跟戲劇組高層曾勵珍不和。小青指當時過檔now，是聽兒子意見再沒經濟負擔嘗試外闖，至於她和珍姐的關係，她說：「我呢份人只記人哋嘅好，冇不和。不過，我應該唔係珍姐最錫嘅一個，因為有時我想開啲創作未必得到珍姐批准，亦要開一啲唔係我最想拍嘅題材。適逢當時now搵咗我好多次，人工、職位、自由度等都好大，咁我就想去試。」

今年五月，2016年回巢的梅小青正式榮休再次離開TVB，她指最捨不得是多年來合作的幕後拍檔，但為了健康，不得不退下火線，她現在最想嘗試慢活生活，多些時間陪伴家人。