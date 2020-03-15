過足手癮！新牌仔張振朗載姜麗文飛車

藝人張振朗和姜麗文（Lesley）為無綫新劇《踩過界II》拍攝一場電單車追逐場面，成功考獲電單車牌的振朗，今次終於一顯「新」手，載着Lesley在行人路上飛馳，之後在兩車中穿插的危險場面，則交由替身頂上，但首度駕電單車拍攝已經令張振朗過足手癮，坐在車尾的Lesley更讚他技術讓她感安全。

張振朗自言已經第4度拍劇駕電單車，但過去3次因未有車牌都是靠就位拍攝，而一年前他終考到電單車牌，能夠親身上陣：「可以大派用場係開心嘅，睇到自己過程係由唔識電單車，到依家可以追車，仲載埋Lesley，難度加咗好多。」Lesley謂：「坐佢後面都有少少緊張，知佢揸嘅經驗唔多，但當同佢拍完一個鏡頭就對佢好有信心，係好安全。」張振朗原來專登考車牌方便拍戲，他覺得身為演員親身上陣先有種震撼感，之前未有車牌，試過是坐着輛椅車來拍。

問到Lesley坐車尾攬着振朗可會尷尬？她謂：「唔會，工作嚟啫。」Lesley亦心郁郁想考電單車牌：「我覺得好好玩，我鍾意呢啲刺激嘢。（未婚夫會畀你考？）佢以前係設計電單車㗎！（設計一架畀你？）好呀。」

講到婚禮，Lesley稱本打算夏天，現疫情問題都未知，她笑言比男友更心急：「我急過佢，其實我想生BB。（可以生B先？）又唔得，況且拍緊戲嘛！」提到之前有對新人於疫情下舉行婚宴，但不設堂食，給到來的賓客送上外賣離開，Lesley說：「真係㗎？但我唔會，我想大家嚟參加我婚禮。」張振朗稱待社會經濟轉好，便考慮買電單車，現疫情仍在，留多點錢備用好些。