《梨泰院》下周結局　朴敘俊金多美有咀戲？

韓星朴敘俊與金多美合演的熱播劇《梨泰院Class》，改編自人氣網絡漫畫，講述朴敘俊飾演的男主角朴世路，為報復害死其父的餐飲集團「長家」兩父子，展開長達15年復仇大計，為擊倒「長家」，一直堅守信念，絕不向強權屈服，更逐步由梨泰院一家小酒館「甜夜」發展成大規模的上市公司。

昨晚第14集收視力保14.1%，稱冠同時段，劇情發展至朴敘俊在權娜拉的逼問下，無法在她面前說出：「喜歡你」，因為他終於醒覺自己喜歡上金多美，而金多美因過勞暈倒入院，朴敘俊原本購買了金多美喜歡的頸鏈，準備趕去醫院見她，卻發現對方不見了，更接到殺父仇人安普賢的短訊要求他單獨見面，而金普賢同父異母的弟弟金東希卻偷偷跟着他，朴敘俊抵達約定的地點後，眼見一輛車正撞向金東希，他即推開對方，自己被撞到頭破血流....卻想起金多美，內心瘋狂地想念她。

劇集還有兩集便結局，不少劇迷估計劇集會跟原著漫畫一樣Happy Ending，朴敘俊與金多美最終在一起，之前14集也沒有韓劇「八集之吻」的定律，僅有金多美趁朴敘俊醉酒後偷吻其額角，但漫畫結局二人終於有甜蜜咀嘴，令不少劇迷也期待下周結局的吻戲！