【坐食山崩】吳國敬被取消沙特演出見財化水

藝人吳國敬（阿敬）聯同周子揚、邱晴及秦啟維今日在中環派發口罩、消毒搓手液等物資，他們預先派了400個籌，有警員在場維持秩序。

阿敬謙稱非搞手，只是略盡綿力：「之前歌迷會派口罩，咁我又出吓力，搵到500個口罩，喺柴灣派咗，今次又搵到2000個去派，我有啲朋友捐咗啲搓手液同健康產品，都好開心，但就有少少阻住街坊。有啲人冇籌，嚟到先知要攞籌，我答應會搵多啲物資派畀大家。要大家都有口罩，先可以抗疫。我希望可以畀到正能量出嚟，影響到其他人去做，其實好多人都做緊，捐物資畀低收入人士，呢個病係全球大流行，唔可以自私去面對，要全個社會去防疫。」

寄番口罩畀哥哥

另外，阿敬透露上星期接了一個沙特阿拉伯的演出，本來很開心，但兩日前收到通知不能入境，見財化水：「真係坐食山崩，要慳啲駛。美國都好大件事，我哥哥喺美國開海鮮餐廳，我都投資咗，諗住有咩事就去避疫，之前係哥哥寄口罩畀我，依家我要寄番畀佢。」阿敬表示本月底會做一個直播騷，這個騷因去年底的社會事件及疫情而一拖再拖，亦由原本招待觀眾變為不設觀眾，他希望並借這個直播騷去籌集抗疫物資，已有人捐出一萬個口罩。