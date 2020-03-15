冒險闖英睇波　梁漢文為保命變異類

「曼聯鐵粉」梁漢文（Edmond）早前飛新冠肺炎疫情迅速蔓延的英國，趕及在歐聯及英超宣布取消所有賽事前，在當地睇足三場波，不用白行一趟！

Edmond日前由英國返港，透露此行除為ViuTv拍攝節目外，還與友人到英國晏菲路睇利物浦對馬德里體育會，還有於曼徹斯特市舉行的曼城對曼聯等三場球賽，他受訪時說：「起程時都知英國情況，擔心過睇唔到波，好彩最終都睇到。」他指當地人對疫情「處變不驚」，在可容納數萬人的球場中，只得少數人戴口罩，他與友人則十級戒備，除了拍片時暫時除低口罩外，其餘時間都着厚褸包到冚，又戴口罩及噴消毒噴霧，他說：「用消毒搓手液，搓到變阿伯對手咁乾！」

他又指到倫敦的名店購物時，街上人流明顯減少：「以前去買衫，啲人多到針都插唔入，依家就好自在，只係唔見有口罩買。」問到是否最擔心搭飛機？他指機上所有乘客都戴口罩，沒有人在機上四圍走，但他為安全起見沒食飛機餐：「自備咗杯麵，廁所都去咗一次咋。」而他返港後會在家自我隔離14日，謝絕見朋友。

梁詠琪逃離西班牙

另一邊廂，西班牙確診個案已破6,000宗，農曆新年時隨丈夫及女兒Sofia回西班牙探親的梁詠琪（GiGi），趕及封城前返港，她受訪時說：「幾日前已經同老公、囡囡返咗嚟，依家見西班牙疫情擴散，都好擔心家人，叮囑咗佢哋要戴口罩同勤洗手。」並透露在當地主要留在夫家遠離首都馬德里的小鎮，又大讚囡囡乖巧，有幫爺爺、嫲嫲清潔家居。而回程航班上，GiGi全家都戴口罩及消毒座位，Sofia亦好聽話，明白不可亂摸口罩及口鼻。