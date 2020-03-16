環球音樂主席確診新冠肺炎　旗下歌手Taylor叫粉絲防範

荷里活影星湯漢斯（Tom Hanks）夫婦與前「邦女郎」奧嘉古莉寧高（Olga Kurilenko）先後確診新冠肺炎，而60歲的環球音樂主席兼行政總裁（CEO）Lucian Grainge亦「中招」，現在洛杉磯UCLA醫療中心接受治療。

Lucian上月29日在棕櫚泉為自己舉行60歲生日派對，當時有好多名人包括蘋果公司（Apple Inc.）CEO庫克（Tim Cook）與音樂經理人Irving Azoff等出席。暫時未知他們會否因此而接受隔離。而由於Lucian確診，位於加州聖莫尼卡的環球總部上周五亦要關閉。

上月與環球續新約的美國樂壇天后Taylor Swift暫時未有就老闆中招一事作回應，不過昨日她於Instagram留言呼籲fans認真面對新冠肺炎疫情與自我隔離。她留言指自己好關注因為發現目前仍有好多人聚埋一齊同開派對輕視疫情。她說：「是時候取消計劃，盡可能隔離自己，並且不要以為自己不感到生病就不會將任何東西（病毒）傳給年長或易受感染的人。這真是一個可怕的時刻，但我們現在需要做到社交犧牲。」而另一「環球一姐」Ariana Grande昨日亦於Instagarm留言叫fans為新冠肺炎做好防範與及避免社交聚會。