【防疫唔握手】荷里活教你三式代替打招呼

新冠肺炎肆虐全球，大家戴面罩防疫之餘，亦減少同人嘅不必要接觸，咁打招呼唔握手，又有咩方法代替？荷里活電影就有三式畀你選擇，即刻睇吓！

《黑豹》：「瓦干達萬歲」手勢

漫威（Marvel）超級英雄片入面「黑豹」一角，係嚟自虛構非洲國家瓦干達嘅國王，佢哋國家嘅人打招呼方式，就係將雙手交叉放喺心口前面，有時可以叫埋：「瓦干達萬歲！」

飾演「黑豹」嘅Chadwick Boseman同「王妹」嘅Letitia Wright，去到現實都成日做「瓦干達萬歲」手勢宣傳，不過Chadwick畀fans要求做得太多次，有時個樣都謝埋！

《黑豹》導演Ryan Coogler解釋手勢設計靈感，係來自古埃及法老王同西非雕像，而呢個動作更係手語入面「擁抱」個意思，簡直fit晒。

《飢餓遊戲》：「舉三指」手勢

由珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）主演嘅小說改編電影三部曲《飢餓遊戲》（The Hunger Games），係講未來世界嘅極權政府，點樣迫班後生仔參加類似「大逃殺」嘅真人騷，用人民鬥人民嚟爭加管治威信。

女主角住嘅「十二區」，有一個源遠流長嘅手勢，就係舉高隻手，豎起食指、中指同無名指。佢哋想講多謝、表達愛意同尊敬時，都會做出呢個舉三指嘅手勢。因為女主角喺真人騷直播對住鏡頭咁做，亦令到其他區嘅人學咗，成為咗團結嘅象徵。

《星空奇遇記》：「火神星人」手勢

科幻系列《星空奇遇記》（Star Trek）入面嘅火神星人混血兒角色冼樸，成日做出一個獨特嘅打招呼方式，舉起五隻手指，掌心向外，姆指分到最開，食指同中指黐埋，無名指又同尾指黐埋，然後中指同無名指之間隔個V字。

呢個手勢喺火神星文化入面，係解「祝健康長壽，昌盛繁榮」嘅意思，有時做手勢仲會講埋出口。

創作呢個手勢嘅，就係60年代開始飾演冼樸嘅男星Leonard Nimoy，呢個手勢亦成為咗《星空奇遇記》個標誌。新電影版入面，穿越時空嘅老版冼樸同由Zachary Quinto飾演嘅後生版冼樸見面，都有用呢個手勢，自己同自己打招呼。