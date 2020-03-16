9月美加註冊？何雁詩憂疫情隨時轉Plan

獨立歌手何雁詩今日上電台宣傳新歌《致有夢想的人》，近日忙於四出宣傳的她笑言要再勤力：「唔同喺星夢出劇集歌可以喺電視日日播，要自己爭取喺唔同平台宣傳。」新歌一推出就登上網上音樂排行榜首位，她興奮指成績比想像中好：「之前好擔心，多謝Fans支持，其實依家仲好緊張！（冇白費到個荷包？）可以咁講！雖然唔知搵唔搵得番，但係一個好好嘅學習機會，原來出歌要處理咁多範疇，當然搵得番啲錢更加好。（距離幾遠？）嘩！天文數字，哈哈！」

她透露正籌備第二首歌，希望乘勢出擊：「收緊歌，希望6、7月再出多首，睇吓搵唔搵得番啲錢，做完幾首我諗都唔需要銀行戶口，淨係得現金用。」又謂為今次宣傳碌盡人情牌：「𢱑到冇晒頭皮！當初冇大平台都好驚㗎，但要離開Comfort Zone先可以進步。」

至於婚事，何雁詩笑話完全冇時間搞，亦估唔到賓客人數超出預期：「想要個簡約、簡單婚禮，唔想捧住隻乳豬出嚟，想Fusion啲。原先淨係預200人，點知淨係我父、母啲朋友加埋都有200人，遲啲再睇吓點先，啱啱先度緊邊到借姊妹裙。」講到被未來奶奶踢爆9月將於美加註冊，她承認已於當地Book場：「11月就喺香港擺酒，但嗰邊依家先開始爆疫情，都要做好兩手準備，唔敢Plan太多。（喺當地註冊？）未諗定。（如果疫情太勁唔去？）都係未諗定，可以去嘅都想去，要視乎疫情。」